Razburjenje v modni industriji: manekenka, ustvarjena z umetno inteligenco

Ljubljana, 25. 08. 2025 19.35

Lovro Smrekar
Umetna inteligenca bi lahko po nekaterih ugibanjih v prihodnosti nadomestila več kot 40 poklicev. Morda bodo med njimi celo manekenke in manekeni. Največja svetovna modna revija je avgusta močno razburila strokovno javnost. Na dveh straneh tiskane izdaje so namreč vključili manekenko, ki je bila popolnoma ustvarjena z umetno inteligenco. Gre za novo vrsto umetniškega izražanja ali zgolj še en način, da modna podjetja zmanjšajo stroške?

