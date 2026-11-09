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Slovenija

Z umetno inteligenco na fotografijo predvolilne stojnice dodali ljudi

Ljubljana, 09. 11. 2026 20.01 pred 26 minutami 2 min branja 28

Avtor:
Rene Markič
Fotografija s stojnice

Res samo šala ali sporna uporaba umetne inteligence? Konec tedna je po spletu zakrožila fotografija stojnice izolske SDS, na kateri je množica ljudi na sliko dodana s pomočjo umetne inteligence. Kako potezo danes brani SDS-ov kandidat za župana v Izoli? In kdaj uporaba umetne inteligence postane zavajanje volivcev?

V tednu pred lokalnimi volitvami so aktivnosti strank na polnih obratih. Za nekaj pozornosti pa je poskrbela objava fotografije izolskega dela SDS-a, na kateri so z umetno inteligenco dodali več ljudi. "V resnici je šlo zgolj za neko foro, nek štos," pojasnjuje kandidat za župana Izole Gregor Perič. Četudi v prvotni objavi, ki so jo danes – po plazu kritik – izbrisali, niso povedali, da gre za šalo.

Je šlo že od začetka za šalo ali je šlo sprva za resno objavo, ki jo zdaj poskušajo zakamuflirati? "Ne, nikakor. Tudi če pogledate fotografijo, ki je zdaj postala viralna, lahko vidite, da so obrazi vsi isti in se vidi, da je narejeno z umetno inteligenco," trdi Perič.

Fotografija s stojnice
Fotografija s stojnice
FOTO: Facebook

"Nekorektno, neetično in seveda zavaja," pa je prepričana poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak. Ob tem v koaliciji in Resnici zadeve ne komentirajo.

A kdaj uporaba umetne inteligence v politične namene postane sporna? Kot razlaga strokovnjakinja za umetno inteligenco, se je treba vprašati, kakšen je namen njene uporabe. "Ko z umetno inteligenco generiramo materiale, ki manipulirajo mnenje volivcev, je to lahko sporno," pojasnjuje Marija Ivanovska z ljubljanske fakultete za elektrotehniko.

In kot primer navede uporabo globokih ponaredkov. Pri nekaterih je s prostim očesom namreč težko ločiti resnične od spremenjenih posnetkov.

Omenjeni primer koriščenja umetne inteligence s strani strank sicer ni osamljen primer. Pred parlamentarnimi volitvami je volivce s posnetkom umetne inteligence nagovorila tudi SDS-ova poslanka Anja Bah Žibert. V Svobodinem podmladku pa so objavili spremenjeno fotografijo SDS-ovega poslanca Andreja Poglajna, kar so sicer v opisu tudi zapisali.

Prav zaradi poplave takšnih objav pa se, kot še sklene Ivanovska, ljudje vse pogosteje sprašujemo o avtentičnosti tudi nepopačenih posnetkov; in poudari, da je ključno označevanje spremenjenih ali popačenih podob.

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KOMENTARJI28

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hera2010
09. 11. 2026 20.28
Vsake, kakršnekoli volitve so zavajanje ljudi. Brez izjeme.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
09. 11. 2026 20.28
SDS tako ali drugače volijo manj brihtni ljudje in je to za njih vseeno.
Odgovori
+1
1 0
Janez23
09. 11. 2026 20.28
Umetna inteligenca gor ali dol, bolj boli dejstvo, da v Izoli skoraj ni več Slovencev in če bi popolnoma vsi prišli, ne bi bilo okrog stojnice SDS-a kaj dosti več ljudi. Bi pa bila povsem druga zgodba, če bi v Izolo prišla kandidatka Svobode Flurina Ametaj, potem bi njeni rojaki napolnili pet stadionov Bonifika v bližnjem Kopru, ali desetkrat dvorano Livade v Izoli.
Odgovori
0 0
Perivnik
09. 11. 2026 20.26
Obraza Tereze Novak si zagotovo ne bi sposodili in reproducirali z umetno inteligenco.
Odgovori
+2
2 0
nora_ovca
09. 11. 2026 20.25
Šala ali ne šala, sramota
Odgovori
0 0
fljfo
09. 11. 2026 20.24
A si ta članek res zasliži piedestal na naslovnici?
Odgovori
+2
2 0
Janko 75
09. 11. 2026 20.24
Svoboda je na 49 straneh podala navodila kako ljudi prepričevati kako naj glasujejo. Se boste tej temi tudi kaj posvetili?
Odgovori
+1
1 0
U1665256761563
09. 11. 2026 20.24
Pa res, če bolj pogledaš zgleda kot da so si vsi v zlahti 🙂
Odgovori
0 0
Teleport
09. 11. 2026 20.22
So levičarji tudi hotli pa Ai se obdeluje Niko. Počakajmo se mal
Odgovori
-1
2 3
BBcc
09. 11. 2026 20.25
joj vase odvracanje je res neverjetno. Res ste plitki.
Odgovori
+0
1 1
facasplaca
09. 11. 2026 20.22
Nič novega
Odgovori
+3
4 1
Dr Dre
09. 11. 2026 20.21
Saj SDS, Resnico bo volila le še Umetna Inteligenca
Odgovori
+3
5 2
cefre
09. 11. 2026 20.26
Pa spet postane vprašanje kdo bo dajal navodila umetni inteligenci!
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
09. 11. 2026 20.21
Ma pustite to Izolo pa obalo nasplošno. Tam bodo itak prevladali Sladkosnjedarji...Sam še župana ustoličijo..pa je zaključeno.
Odgovori
+2
3 1
Castrum
09. 11. 2026 20.20
Pa dobro, v čem je problem? Ok, AI, ma tega je edino veliko....ma pp drugi strani, a niso na sliki člani SDS?..Ali so tudi "vtaknjeni" kandidati Levice ali Golobovi, da je problem?
Odgovori
+0
1 1
BBcc
09. 11. 2026 20.26
Vecina ponarejenih.
Odgovori
-1
0 1
MEDKO
09. 11. 2026 20.20
Nepomembno
Odgovori
+0
2 2
mario7
09. 11. 2026 20.19
Vse zlagano in same prevare pri sds ,lažnici in nsi.
Odgovori
+3
5 2
Teleport
09. 11. 2026 20.16
Cela drama.
Odgovori
-1
0 1
lokson
09. 11. 2026 20.16
Vidim, slišim, berem, da je 49 strani strateškega plana Svobode minirati vse, že globoko v teku.
Odgovori
-1
2 3
BBcc
09. 11. 2026 20.23
ustvarjen z ai. sdsovci pa.
Odgovori
0 0
BBcc
09. 11. 2026 20.23
to*
Odgovori
0 0
Perivnik
09. 11. 2026 20.27
Res je. "Scenarij je strašljiv«: razkrivamo interni načrt Svobode za referendum", piše eden od nevtralnih medijev.
Odgovori
0 0
Pujček
09. 11. 2026 20.16
UI se še komaj uči, sicer bi naredila vse kodraste.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
09. 11. 2026 20.14
Čakam, da odkrijejo jaz jaz videe, ki jih redno producirajo levičarski propagandisti.
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+2
7 5
Magnetek
09. 11. 2026 20.13
B.o.l.a.n.o
Odgovori
+5
8 3
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