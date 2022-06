Umetnica Nika Autor: Obstaja ena zgodba, za opravljeno delo nisem dobila plačila

Nika Autor je postopek izvršbe za plačilo opravljenega dela pri razstavi, ki je še do 20. junija na ogled v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, sprožila preko Delavske svetovalnice. Ob tem je objavila tudi javni poziv, v katerem ministrstvo za kulturo sprašuje, kako bodo ukrepali glede plačil delavkam in delavcem v kulturi, ki delujejo za javne zavode.

Po oceni avtorice razstave, ki je o zapletu prejšnji teden spregovorila za Dnevnik, bi se pri kakršnihkoli izgovorih in vedno novih argumentacijah bilo treba osredotočiti na to, da ne obstajata dve zgodbi. "Obstaja ena zgodba, in to je, da nisem dobila plačila za opravljeno delo," je povedala. Po njenih besedah je vodstvo njej in kustosinji Bojani Piškur pisno potrdilo plačilo avtorskega honorarja po ceniku 6,5 evra na uro.

Direktor se je plačilu izogibal in je oba računa, ki ju je izstavila, najprej zavrnil, potem ko je Delavska svetovalnica stopila v pogajanja, pa je bil plačan eden. Po petih mesecih je sedaj po njenih besedah predlagal, da bi zaplet rešil na način, da bi njena dela dal v izredni odkup. Ker tega ni pisno zagotovil, je Nika Autor od te možnosti odstopila.