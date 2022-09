Umetnine Narodne galerije ob poplavi ostale nepoškodovane

Barbara Jaki je pojasnila, da so že odkrili vzrok, zakaj je voda zalila naštete prostore: zamašen jašek, ki je ostal za delavci ob prenovi stopnišča na Prešernovi cesti. Očistili so ostanke gradbenega materiala iz jaška in potem je bilo bolj mirno, so pa imeli vso noč vzpostavljeno dežurstvo. Pohvalila je izjemno dober odziv in pripravljenost na sodelovanje celotne kipe Narodne galerije. Zdaj bodo počakali še, kaj bo prineslo deževje, ki je napovedano za soboto.

Kot je še povedala direktorica galerije, jo ob tem pomirja tudi to, da so že v četrtek in tudi danes prejeli več klicev z ministrstva za kulturo, od koder so jim ponudili pomoč pri odpravi škode.