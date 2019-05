'Umetnost nam ne ukazuje, kaj naj si mislimo, hoče le, da začnemo misliti'

Zakaj je šel umetnik čez cesto? Zato, ker misli, da lahko dela, kar hoče. To je eden prizorov, ki smo ga videli na festivalu performansa, ki je razburkal Ljubljano. Mnogi so se zgrozili, ko so v črno oblečeni umetniki korakali po ulicah, ali pa ko so javno predstavili plakat. Na prvi pogled so ti umetniki navadni provokatorji, ampak Janez Usenik pravi, da se o njihovih sporočilih splača razmisliti.

