Umetnost onkraj vidnega: nova razstava, ki vabi k dotiku

Ko se odpravimo na razstavo, skoraj vedno naletimo na napise, naj se eksponatov ne dotikamo. V Novi Gorici pa je pred kratkim v Taktilni galeriji zaživela razstava, kjer je dotikanje zaželeno, če ne celo nujno, če jo želimo doživeti tako, kot so si jo zamislili ustvarjalci. Umetnost onkraj vidnega je prva razstava pri nas, namenjena slepim in slabovidnim, ki združuje pomembna domača in svetovna umetniška dela.