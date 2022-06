Umetnostni zgodovinar o razstavi ponaredkov: To je kapitalen kiks muzeja

Umetnostni zgodovinar Brane Kovič je razstavo Popotovanja z deli iz zbirke družine Boljkovac v Narodnem muzeju Slovenije, katere odprtje je bilo v sredo tik pred zdajci odpovedano, za označil kot "kapitalen kiks" muzeja. Da gre za v nebo vpijoče ponaredke, so bili pred odprtjem razstave do napovedanih razstavljenih del kritični številni likovni kritiki, ki so zaradi "škandala" zahtevali odstop direktorja muzeja Pavla Cara. Čeprav je slednji zatrdil, da je videl certifikate in da verjame v avtentičnost del, je dan kasneje tudi zares odstopil.

V Narodnem muzeju Slovenije so v vabilu na razstavo obljubljali vrhunska svetovna imena slikarstva: Pabla Picassa, Edgarja Degasa, Henrija Matissa, Henrija de Toulouse-Lautreca, Joana Miroja, Josepha Williama Turnerja, Edvarda Muncha, Kazimirja Maleviča, Marca Chagalla in druge. 160 umetniških del priznanih slikarjev 19. in 20. stoletja bi morala pred oči javnosti stopiti v sredo ob 17. uri, a so jo zaradi kritik o ponaredkih tik pred zdajci odpovedali. Glede avtentičnosti del se je vnela tudi burna javna razprava, na ministrstvu za kulturo pa so prejeli več zaskrbljenih pisem. Kot so sporočili v sredo, je razstava Popotovanja "zaradi tehnično-pravnih razlogov prestavljena za nedoločen čas".

Lastnik zbirke umetniških del Niko Boljkovac je za Delo pojasnil, da je v preteklosti vodil galerijo Gallus, ki je sodelovala pri številnih odkupih umetnin. Kot je dejal, se je njegova zasebna zbirka dopolnjevala pol stoletja, kot galerist je kupoval dela na različnih dražbah, tam, kjer so bile izklicne cene razmeroma nizke in je bilo zanimanje majhno, pa je bilo mogoče skleniti precej ugodne kupčije. Strokovnjaki za likovno umetnost za razstavo izvedeli le nekaj dni pred odprtjem Vendar pa umetnostni zgodovinar in likovni kritik Brane Kovič poudarja, da "teh imen za majhne denarje na dražbah ni moč kupiti". O zbirki družine Boljkovac je povedal, da so se "vsaj nekatera dela iz zbirke ponujala že prej na trgu in kolikor ve, so bila zavrnjena kot ponarejena oziroma neavtentična". Napovedano razstavo v Narodnem muzeju Slovenije je medtem označil kot "kapitalen kiks" muzeja. O razstavi sta odločala direktor muzeja Car, ki je diplomiral iz računalništva in menedžmenta ter doktoriral iz zgodovine na temo vojaških odlikovanj, in koordinator razstave Andrej Šemrov, ki je po izobrazbi arheolog, v muzeju pa vodi numizmatični kabinet in je strokovnjak za stare novce, bankovce, medalje, je povedal. "Ne eden ne drugi z likovno umetnostjo do zdaj nista imela strokovno nobenega opravka," je poudaril.

icon-expand Narodni muzej Metelkova FOTO: Bobo