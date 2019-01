Pečečnik se umika iz projekta Plečnikov stadion

Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki je sporočila, da je investitor podal izjavo o umiku svoje vloge iz postopka. Joca Pečečnika, ki je bil glavni investitor prenove, smo želeli povprašati za pojasnila, a ni bil dosegljiv. Na Arsu so povedali, da so 21.12. dobili zahtevo o umiku vloge iz postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

"Glede na dosedanji interes javnosti za projekt Bežigrajski športni park (projekt, ki naj bi se gradil na območju Plečnikovega stadiona) vam sporočam, da so bili stranski udeleženci v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja obveščeni, da je investitor podal izjavo o umiku svoje vloge iz postopka,"so v Civilni pobudi za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki zapisali v sporočilu za javnost. Informacijo smo preverili tudi na Arsu, kjer so nam pojasnili, da so 21.12.2018 dobili zahtevo o umiku vloge iz postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Investitor ni pojasnil svoje odločitve o umiku. 28.12. pa so na Arsu poslali odločbe stranskim udeležencem, ki imajo 15 dni časa, da se pritožijo.

Družba Bežigrajski športni park je bila ustanovljena leta 2007 za prenovo bežigrajskega stadiona. FOTO: Damjan Žibert

Pečečnik nedosegljiv Za pojasnila smo se obrnili tudi na Joca Pečečnika, ki je bil glavni investitor prenove, a je bil nedosegljiv. Poleg Pečečnika naj bi stadion obnavljali in upravljali Mestna občina Ljubljana (MOL) in Olimpijski komite Slovenije. Številna nasprotovanja projektu V civilni pobudi so dodali, da izjavo o umiku razumejo kot sporočilo, da je tudi investitor spoznal, da projekt BŠP na lokaciji Plečnikovega stadiona ni sprejemljiv, saj bi poleg prevelikih okoljskih obremenjevanj pomenil tudi uničenje Plečnikove dediščine. Projektu namreč že leta poleg prebivalcev nasprotujejo številni slovenski in tuji strokovnjaki ter kulturne ustanove in združenja.

"Obenem upamo, da to končno pomeni tudi iskanje nove rešitve, ki bo omogočila spomeniško ustrezno obnovo Plečnikovega stadiona v izvirni obliki, takšni, kot nam ga je zapustil avtor, ter trajno vrnitev obnovljenega spomenika v javno uporabo Ljubljančanom in obiskovalcem za rekreativne namene, turistične oglede itd. (podrobneje smo predloge za novo uporabo Plečnikovega stadiona v Civilni pobudi medijem že predstavljali)," so še dodali.

Joc Pečečnik in premier Borut Pahor pred maketo prenovljenega Plečnikovega stadiona. FOTO: Damjan Žibert