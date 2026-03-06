Umik nevarnih dud s Sheina

Mala Mojca je opazovala mamico, ki si je s črtalom obrobljala oči. "Zakaj pa si pišeš s svinčnikom okoli oči?" je zanimalo Mojco. "Tako bodo moje oči veliko lepše!" ji je odgovorila mamica. Mojca je čez pol ure vprašala: "In kdaj začne delovati?"