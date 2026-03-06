Umik nevarnih dud s Sheina

Izdelek umikajo zaradi neustrezne velikosti ventilacijskih odprtin, ločitve cuclja pri nateznem testu in manjkajočih opozoril in navodil za uporabo.
Serijska oznaka izdelka je 56410, koda izdelka PB2507310403275, država porekla pa je Kitajska. Izdelek se je prodajal preko spletne tržnice Shein (id: eur.shein.com/38966630).
Kupcem priporočajo, da izdelka ne uporabljajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.