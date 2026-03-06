Naslovnica
Slovenija

Umik nevarnih dud s Sheina

Ljubljana, 06. 03. 2026 12.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Umik dud

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje umaknil izdelek komplet dud (dnevna in nočna duda) za dojenčke od tretjega meseca dalje proizvajalca Nankang District Youershan Furniture Sales Department iz Kitajske. Izdelek ni skladen z določili uredbe o splošni varnosti proizvodov.

Izdelek umikajo zaradi neustrezne velikosti ventilacijskih odprtin, ločitve cuclja pri nateznem testu in manjkajočih opozoril in navodil za uporabo.

Serijska oznaka izdelka je 56410, koda izdelka PB2507310403275, država porekla pa je Kitajska. Izdelek se je prodajal preko spletne tržnice Shein (id: eur.shein.com/38966630).

Kupcem priporočajo, da izdelka ne uporabljajo.

Umik dud
Umik dud
FOTO: Zdravstveni inšpektorat RS
Sum o omejevanju konkurence: preiskava v družbah za varovanje

