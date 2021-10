Pahor kljub vsem razkritjem še vedno podpira Svetliča. Pirnat: Nad njim visi senca dvoma

Po nedavnih razkritjih v medijih se namreč postavlja namreč vprašanje, ali je za to mesto sploh primeren. Med drugim smo poročali o njegovi domnevni izjavi o streljanju na migrante, zdaj pa je njegovo ustreznost za mesto ustavnega sodnika pod vprašaj postavilo še sodelovanje v glasbeni skupini Žabjak bend, ki v albumu z naslovom Aristokrat med drugim podaja rasistične in šovinistične opazke, homoseksualnost pa izpostavlja kot bolezen.

Pahor bi lahko umaknil predlog kandidature, a tega ne stori

Vprašanje, ali lahko v luči novih odkritij predsednik Borut Pahor na lastno željo umakne predlog kandidature za ustavnega sodnika, smo naslovili na pravnega strokovnjaka Rajka Pirnata. Kot nam je pojasnil, to področje ni posebej urejeno, je pa v Zakonu o ustavnem sodišču zapisano, da lahko kandidat umakne soglasje h kandidaturi, dokler ne pride do glasovanja v parlamentu. Po tej analogiji bi torej lahko tudi predsednik umaknil predlog, a je Pirnat prepričan, da je to malo verjetno.

Iz urada predsednika so na naše vprašanje, ali je predsednik države po novih odkritjih spremenil svoje mnenje in bo predlog kandidature umaknil, odgovorili z enakim odgovorom kot dan prej, češ da nimajo česa dodati. "Na zadnjih posvetovanjih s poslanskimi skupinami je bila kandidatu dr. Svetliču zagotovljena zadostna podpora za izvolitev, po vložitvi kandidature pa jo je skupina nepovezanih poslancev odtegnila. Pred preloženim glasovanjem se bo predsednik republike po potrebi posvetoval s poslanskimi skupinami, ki kandidata podpirajo in kandidatom dr. Svetličem," so zapisali.

Spomnili so, da je predsednik republike v dosedanjih postopkih za izvolitev na to mesto ustavnega sodnika predlagal tri kandidate: dr. Andraža Terška in dr. Anžeta Erbežnika na podlagi javnega poziva in dr. Janeza Kranjca po lastni izbiri. Državni zbor je tako imel možnost izbire med kandidati različnih svetovnonazorskih pogledov in različnih strokovnih profilov. Nobeden od predlaganih kandidatov ni prejel zadostne podpore.