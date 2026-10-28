Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Umik štirih dosedanjih županov, tudi prvega moža Brd

Goriška Brda/Ajdovščina/Bovec, 28. 10. 2026 20.01 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Briški župan

Tudi na Severnem Primorskem se obetajo zanimive županske tekme. V tokratni županski boj se ne bo podal doslej edini prvi mož občine Brda Franc Mužič, ki je pred kratkim dopolnil 80 let. Leta pa niso ovira za 81-letnega Marjana Poljšaka, ki se ponovno poteguje za županski stolček v Ajdovščini. Zanimivo pa je, da so se kar štirje dosedanji župani odločili svojo kariero obesiti na klin.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
lokalne volitve 2026 goriška brda ajdovščina župani

Ajanović Hovnikovo oglobili s 400 evri, KPK uvaja dodatno preiskavo

24ur.com Trojna zmaga župana občine Sveta Trojica
24ur.com Bi lahko Celje prvič po letu 1998 dobilo novega župana?
24ur.com Nekatere župane čakajo težave
24ur.com Koliko energije in kakšne privilegije ima večni župan Matjaž Švagan?
24ur.com Na Obali se bodo sedanji župani potegovali za še en mandat
24ur.com Hoteli so (p)ostati župani, vendar so jim volivci rekli 'ne'
24ur.com Večina sedanjih županov bo poskusila osvojiti še en mandat
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rzui
28. 10. 2026 20.46
V Bovcu je bil čas
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
vizita
Portal
Vas skrbi herpes? Nova dognanja o vplivu virusa na možganske celice
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
cekin
Portal
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
dominvrt
Portal
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022