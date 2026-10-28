Umik štirih dosedanjih županov, tudi prvega moža Brd

Tudi na Severnem Primorskem se obetajo zanimive županske tekme. V tokratni županski boj se ne bo podal doslej edini prvi mož občine Brda Franc Mužič, ki je pred kratkim dopolnil 80 let. Leta pa niso ovira za 81-letnega Marjana Poljšaka, ki se ponovno poteguje za županski stolček v Ajdovščini. Zanimivo pa je, da so se kar štirje dosedanji župani odločili svojo kariero obesiti na klin.