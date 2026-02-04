Naslovnica
Slovenija

Umik strokovne publikacije, ki trdi, da Slovenci ne pojemo preveč mesa

Ljubljana, 04. 02. 2026 19.45 pred 1 uro 4 min branja 57

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Rdeče meso

Državljani smo za strokovno publikacijo, v kateri je 11 strokovnjakov zapisalo, da Slovenci ne pojemo preveč mesa ter da živinorejstvo ni glavni krivec podnebnih sprememb, plačali 53.000 evrov. Toda naročnik - Agencija RS za okolje - je publikacijo kar naenkrat umaknil s svoje spletne strani. Zakaj? Komu to ni bilo po godu? Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič sklepa, da za tem stoji predsednik vlade Robert Golob in morebiti tudi njegova soproga Tina Gaber Golob.

Kmetijski inštitut je za Agencijo RS za okolje pripravil strokovno publikacijo o trajnostni oskrbi s hrano, ki je bila predstavljena decembra lani in objavljena na spletu, kmalu pa tudi odstranjena. "Gre za preiskavo, ki jo je opravilo 10 znanstvenikov na Kmetijskem inštitutu, ki je edini merodajen, da daje podatke o stanju v kmetijstvu," pravi poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

Dodala je, da je preiskava trajala eno leto: "In oni so to preiskavo skrili, ker se ne sklada z njihovo agendo. Naj bo to katerakoli politika, a če se odloči, da bo zanikala stroko, se temu zame reče politična inkvizicija."

V strokovni presoji

Okoljsko ministrstvo sicer očitke, da je bila publikacija "Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji" umaknjena zaradi političnih pritiskov, zavrača ter dodaja, da tudi sami umika niso zahtevali: "Agencija RS za okolje je bila naročnik publikacije in kot naročnik vodi vse postopke, povezane z njenim nastankom in objavo."

So pa, kot pravijo, Arso zaprosili za vsebinsko uskladitev določenih delov. "Po prejemu odzivov na posamezne dele publikacije je ministrstvo Arso zaprosilo za vsebinsko uskladitev v delih, ki se nanašajo na pristojnosti njihovega ministrstva in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Publikacija pred tem ministrstvu ni bila posredovana v pregled ali usklajevanje," so sporočili.

Rdeče meso
Rdeče meso
FOTO: Shutterstock

Zato so, potrjujejo tudi na ministrstvu za okolje, publikacijo dali v strokovno presojo in v njej ugotovili določene pomanjkljivosti pri celostni obravnavi prehranskega sistema in trajnostne oskrbe s hrano. "Zlasti pri celostni obravnavi prehranskega sistema in trajnostne oskrbe s hrano. Na podlagi ugotovitev strokovnega pregleda bo publikacija vključena v postopek zunanje, neodvisne strokovne recenzije," so dodali.

Preveč mesa ali ne?

V publikaciji so med drugim ovrgli tezo, da Slovenci pojemo preveč mesa. Količine so, beremo, primerljive z evropskim povprečjem. A nevladniki so tako Arso kot tudi Inštitut na pomanjkanje konteksta opozorili že decembra.

"Zakaj je pomemben podatek, ali mi pojemo več ali manj mesa kot v Evropski uniji, ko pa je vendarle pomemben podatek, ali ga pojemo preveč za naše javno zdravje, za vpliv na okolje in podnebje? Po podatkih statističnega urada povprečen prebivalec Slovenije na teden zaužije približno 500 gramov rdečega mesa in mesnih izdelkov, kar NIJZ opredeljuje kot resno tveganje za zdravje," opozarja direktorica Umanotere Gaja Brecelj.

Čadonič Špeličeva pa: "S tem ko ljudem lažemo, da pojemo preveč mesa in da meso ni zdravo, dolgoročno napadamo slovenskega kmeta. Zato pravim, da je to, kar je naredila ta vlada, vredno kmečkega protesta."

Še en od zaključkov iz publikacije - živinoreja ni poglavitni krivec za nastajanje toplogrednih plinov. Prispeva le okoli 11 odstotkov izpustov, medtem pa energetika in promet prispevata 60 odstotkov. "To je seveda res, a glede na znanstvena dognanja in zaradi podnebne krize, zdaj ni čas za valjenje krivde iz enega sektorja na drugega. Je čas, ko moramo hitro in močno zmanjšati emisije toplogrednih plinov v vseh sektorjih hkrati," pravi Brecljeva.

Kdo je umaknil publikacijo?

Kmetijski inštitut meni, da so njihove ugotovitve realne, umik pa je, dodajajo, neupravičen in da medresorsko usklajevanje pri strokovnih publikacijah do zdaj ni bila praksa.

Več vprašanj smo naslovili tudi na Arso, a so nam odgovorili le, da bo publikacija, ki je začasno umaknjena, po vsebinski uskladitvi pristojnih ministrstev, ponovno objavljena. Razloga za umik pa niso pojasnili.

"Samo logično sklepam, da za tem stoji Svet za prehrano pri predsedniku vlade in da za tem stoji osebno sam predsednik vlade, ki ne skriva, da je nagnjen k vegetarijanstvu. In tisto, kar najbolj skrbi, je, da za tem stoji strokovnjakinja - pod narekovaji, seveda - gospa Tina Gaber," še meni Čadonič Špeličeva.

V kabinetu predsednika vlade sicer navedbe poslanke NSi zavračajo, češ da gre za izmišljotine in iskanje pozornosti. Čadonič Špeličeva pa dodaja, da pričakuje tudi pojasnila kmetijske ministrice in okoljskega ministra, kako opravičujejo več kot 53.000 evrov, ki so jih namenili za javno publikacijo, ki zdaj javnosti ni dostopna.

meso strokovna publikacija kmetijski inštitut arso

zajebant1
04. 02. 2026 20.46
Zakaj pa te tina je klobase in to veliko različnih
Odgovori
0 0
Anion6anion
04. 02. 2026 20.45
Komur ne paše jest mesa,naj ga ne je. Mene pa ki ga rad jem,naj me pusti pri miru..
Odgovori
0 0
zajebant1
04. 02. 2026 20.43
Tak pač je, če ima soproga glavno besedo
Odgovori
+3
3 0
nelika123
04. 02. 2026 20.40
Vlada bi nas stradala.Zato pa umika.Hočjo da jemomle krompir pa zelje.Kot naše babice
Odgovori
+2
2 0
Rainbow warrior
04. 02. 2026 20.41
Če bi jedli samo to, bi bili vsaj zdravi. Meso pa zakisa telo.
Odgovori
-1
0 1
zajebant1
04. 02. 2026 20.44
Še en ki ne razmišlja s svojo glavo
Odgovori
+1
1 0
zmago56
04. 02. 2026 20.39
Repa, korenje, sta slabo življenje, juha, meso, to bi pa blo.
Odgovori
+4
5 1
rudikarel
04. 02. 2026 20.38
Seveda so za tem vegani, ti znajo biti še posebej krvoločni.
Odgovori
+3
3 0
Rainbow warrior
04. 02. 2026 20.43
Hvalabogu za ljudi, ki so jim mar živali.
Odgovori
-1
0 1
RDPESA
04. 02. 2026 20.36
Spoštovani vegani in vegetarijanci.. Bodite kar hočete ampak ne mešajte se v moj krožnik..
Odgovori
+6
7 1
nelika123
04. 02. 2026 20.36
Jordan Peterson ne je druzga kot meso. In to rdečo meso.
Odgovori
+1
1 0
ho?emVšolo
04. 02. 2026 20.35
Golob je tudi zaprisežen vegeterijanec, razen takrat ko z Jankovičem jesta prave balkanske čevape.
Odgovori
+2
4 2
Kod.
04. 02. 2026 20.35
Vsak na je kar hoče,ne rabimo niti prepovedi in niti nagovarjanja(smo v demokraciji)
Odgovori
+2
2 0
Kod.
04. 02. 2026 20.37
naj je kar hoče
Odgovori
+2
2 0
nelika123
04. 02. 2026 20.33
300 g na dan,razen v petek.
Odgovori
0 0
Žmavc
04. 02. 2026 20.36
V petek palačinke in fižolovo juho. Pa kompot včasih. Če je moja pri volji. Ob petkih je ponavadi slabe volje. Ker ne dobi mesa. Tudi zvečer ne. ;)
Odgovori
0 0
nelika123
04. 02. 2026 20.32
To so sami teoretiki.Oni naj razglabljajo o podnebju,mi bomo pa jedli rdeče meso.Bolj rdece,bolj zdravo je
Odgovori
+2
4 2
Rainbow warrior
04. 02. 2026 20.44
Meso zakisa telo in posledično povzroča raka.
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
04. 02. 2026 20.32
Rad imam meso. Ne maram pa tobaka in alkohola.
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
04. 02. 2026 20.35
Jaz ga dam pa tud na zob rad. Na šihtu ne. Doma pa.
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
04. 02. 2026 20.28
Klobase in meso, so fajn za moj telo!
Odgovori
+8
10 2
mr.poper
04. 02. 2026 20.25
Naravnost smešno lansko Jesen je bilo neko gobezdalo mnenja ,da preveč .
Odgovori
+5
7 2
Presrani
04. 02. 2026 20.24
Robi in Tina nam hočeta dobro.
Odgovori
-11
0 11
Claus
04. 02. 2026 20.23
Jaz perutnine ne jem, zato naj pernatega ne bo strah.
Odgovori
+7
9 2
urib1
04. 02. 2026 20.19
500g na teden se zdi zelo malo, če se mene vpraša.
Odgovori
+13
14 1
Nianana95
04. 02. 2026 20.29
Ti bo Tina povedala da 500g na teden je 500g preveč. Samo semena in trava ti ostane po njeno.
Odgovori
+8
9 1
Rainbow warrior
04. 02. 2026 20.45
Kaj pa sadje in zelenjava?
Odgovori
0 0
deltex
04. 02. 2026 20.17
Čadonič Špelič je postala mojstrica hujskanja. Če ne jemo mesa, pa kaj drugega, kar tudi pridelujejo kmetje, mar ne. Pri nas na primer porabimo ogromno jajc, skute, moke....vse od slovenskih kmetov. Da pojemo preveč mesa, vključno z mano, pa je dejstvo in za to ne potrebujemo analiz...
Odgovori
-16
3 19
lokson
04. 02. 2026 20.21
Samo dejstva je povedala in nič drugega. Ona točno ve kdo in zakaj je to naročil. Pa tudi kdo stoji za tem.
Odgovori
+9
10 1
NeXadileC
04. 02. 2026 20.17
Dokler so "strokovnjaki" in "znanstveniki" neimenovani, in brez informacij o naročniku in plačniku raziskav, je to le demagogija ničvrednih argumentov.
Odgovori
+4
7 3
bibaleze
