Mestni svetniki izglasovali razpis referenduma o parkirnem odloku

Nekateri opozicijski svetniki so glasovanju o umiku prenovljenega odloka o urejanju prometa v Ljubljani nasprotovali, saj da, potem ko je Civilna iniciativa za Ljubljano danes vložila 14.051 podpisov v podporo referendumu zoper odlok, ni več o čem glasovati. S tem so vsi postopki postali nični, je poudaril samostojni svetnik Jožef Horvat. Janković je na koncu vztrajal pri glasovanju o umiku sklepa, ki je bil nato po dolgi razpravi tudi izglasovan. Za 21.30 je nato napovedal glasovanje o predlogu za referendum. Pri tem je posvaril, da tudi, če bo ta uspel, to ne bo prineslo več parkirnih mest. V zadnjih 10 letih se je število avtomobilov v Ljubljani po njegovih besedah povečalo za 25 odstotkov. Odločiti se bo treba, kako naprej, ali za več ali za manj avtomobilov, je nadaljeval. Hkrati je zavrnil namige, da se boji referenduma.

Janković: Če referenduma ne bo, bi privarčevali milijon evrov

Janković je uvodoma sicer dejal, da se z umikom prenovljenega odloka o urejanju prometa v Ljubljani izpolnjuje voljo pobudnikov referenduma. Ponovil je, da bi Mestna občina Ljubljana (Mol), če bi se izognila referendumu, privarčevala milijon evrov. Je pa po njegovih besedah gospodar referendumskega postopka Iniciativa za Štepanjsko naselje oz. združena Civilna iniciativa za Ljubljano, "se pravi tisti, ki so zagnali zbiranje podpisov, zbrali so podpise, oni imajo čas, da se odločijo, ali hočejo referendum ali ne". Polona Zupan Klopčič je v imenu mestne občine povedala, da se v pravni teoriji šteje, da je akt, dokler ni objavljen, še vedno v nastajanju. Ker pred objavo še nima pravnih učinkov, ga lahko mestni svet umakne iz postopka še pred njegovo uveljavitvijo, je utemeljila. A s tem mnogih svetnikov ni prepričala, več jih je zato sejo obstruiralo. Prvi med njimi je bil svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović. Vztrajal je, da ni pravne podlage za umik odloka. Prepričan je, da bi se rada oblast na ta način izognila posledicam.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma Bobo

Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma Bobo

Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma Bobo

Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma Bobo

Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma Bobo









V nadaljevanju so dvorano zapustili tudi svetnica SLS Tina Bregant ter svetniki Demokratov in Levice. Kot je dejala Bregant, je razočarana, da se do pomembnih odločitev v Ljubljani ne pride s konsenzom in dialogom, temveč se uporablja "pravniško akrobatiko". "Motiti se je človeško, s to sejo pa danes pravzaprav ne priznavate, da ste se motili, priznavate le, da vas je strah. Soočite se z ljudmi. Sami ste potrdili ta odlok in zdaj se ga sami rešite, pa naj ljudje vidijo trdnost in konsistentnost," je pozvala Jankovića. "Odlok, ki je bil še pred kratkim predstavljen kot potreben, premišljen in pravilen ukrep, se zdaj umika v trenutku, ko je postalo jasno, da obstaja močan in organiziran odpor javnosti. Če referendum ni problem, zakaj spreminjamo odlok oziroma umikamo odlok ravno v trenutku, ko so bili zbrani podpisi? In če je odlok dober, zakaj ga umikamo? Če ni dober, zakaj smo ga sploh sprejeli? Takšno ravnanje žal ustvarja vtis, da se pravila igre spreminjajo takrat, ko rezultat ni več predvidljiv," je bila pred obstrukcijo ostra tudi svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo.

Štepanjsko naselje, kjer prebivalci težko dobijo parkirišče. FOTO: Bobo

Svetnica Demokratov Katja Damij se je medtem vprašala, kako je možno, da nek blok nima nikakršnega zemljišča, imel pa ga je pa ob gradnji.

Svetnik Liste Zorana Jankovića: Zbiratelji podpisov so zavajali