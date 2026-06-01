Slovenija

Mestni svetniki izglasovali razpis referenduma o parkirnem odloku

Ljubljana, 01. 06. 2026 20.45 pred eno minuto 4 min branja 17

Avtor:
STA
Predstavitev rezultatov zbiranja podpisov za razpis referenduma

Ljubljanski mestni svetniki so na izredni seji kljub nasprotovanju opozicijskih svetnikov glasovali o umiku odloka, ki bi vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah, in ga tudi potrdili. Znova so se sešli ob 21.30, ko je župan Zoran Janković sklical glasovanje o predlogu razpisa o referendumu o odloku, svetniki pa so izglasovali razpis referenduma, ta bo 12. julija.

Nekateri opozicijski svetniki so glasovanju o umiku prenovljenega odloka o urejanju prometa v Ljubljani nasprotovali, saj da, potem ko je Civilna iniciativa za Ljubljano danes vložila 14.051 podpisov v podporo referendumu zoper odlok, ni več o čem glasovati. S tem so vsi postopki postali nični, je poudaril samostojni svetnik Jožef Horvat.

Janković je na koncu vztrajal pri glasovanju o umiku sklepa, ki je bil nato po dolgi razpravi tudi izglasovan. Za 21.30 je nato napovedal glasovanje o predlogu za referendum. Pri tem je posvaril, da tudi, če bo ta uspel, to ne bo prineslo več parkirnih mest.

V zadnjih 10 letih se je število avtomobilov v Ljubljani po njegovih besedah povečalo za 25 odstotkov. Odločiti se bo treba, kako naprej, ali za več ali za manj avtomobilov, je nadaljeval.

Hkrati je zavrnil namige, da se boji referenduma.

Janković: Če referenduma ne bo, bi privarčevali milijon evrov

Janković je uvodoma sicer dejal, da se z umikom prenovljenega odloka o urejanju prometa v Ljubljani izpolnjuje voljo pobudnikov referenduma. Ponovil je, da bi Mestna občina Ljubljana (Mol), če bi se izognila referendumu, privarčevala milijon evrov. Je pa po njegovih besedah gospodar referendumskega postopka Iniciativa za Štepanjsko naselje oz. združena Civilna iniciativa za Ljubljano, "se pravi tisti, ki so zagnali zbiranje podpisov, zbrali so podpise, oni imajo čas, da se odločijo, ali hočejo referendum ali ne".

Polona Zupan Klopčič je v imenu mestne občine povedala, da se v pravni teoriji šteje, da je akt, dokler ni objavljen, še vedno v nastajanju. Ker pred objavo še nima pravnih učinkov, ga lahko mestni svet umakne iz postopka še pred njegovo uveljavitvijo, je utemeljila.

A s tem mnogih svetnikov ni prepričala, več jih je zato sejo obstruiralo. Prvi med njimi je bil svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović. Vztrajal je, da ni pravne podlage za umik odloka. Prepričan je, da bi se rada oblast na ta način izognila posledicam.

V nadaljevanju so dvorano zapustili tudi svetnica SLS Tina Bregant ter svetniki Demokratov in Levice. Kot je dejala Bregant, je razočarana, da se do pomembnih odločitev v Ljubljani ne pride s konsenzom in dialogom, temveč se uporablja "pravniško akrobatiko". "Motiti se je človeško, s to sejo pa danes pravzaprav ne priznavate, da ste se motili, priznavate le, da vas je strah. Soočite se z ljudmi. Sami ste potrdili ta odlok in zdaj se ga sami rešite, pa naj ljudje vidijo trdnost in konsistentnost," je pozvala Jankovića.

"Odlok, ki je bil še pred kratkim predstavljen kot potreben, premišljen in pravilen ukrep, se zdaj umika v trenutku, ko je postalo jasno, da obstaja močan in organiziran odpor javnosti. Če referendum ni problem, zakaj spreminjamo odlok oziroma umikamo odlok ravno v trenutku, ko so bili zbrani podpisi? In če je odlok dober, zakaj ga umikamo? Če ni dober, zakaj smo ga sploh sprejeli? Takšno ravnanje žal ustvarja vtis, da se pravila igre spreminjajo takrat, ko rezultat ni več predvidljiv," je bila pred obstrukcijo ostra tudi svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo.

Štepanjsko naselje, kjer prebivalci težko dobijo parkirišče.
FOTO: Bobo

Svetnica Demokratov Katja Damij se je medtem vprašala, kako je možno, da nek blok nima nikakršnega zemljišča, imel pa ga je pa ob gradnji.

Svetnik Liste Zorana Jankovića: Zbiratelji podpisov so zavajali

Svetnik Liste Zorana Jankovića Dejan Crnek je medtem ocenil, da so tisti, ki so zbirali podpise, zavajali, in da prebivalci Ljubljane, ki ne živijo v Štepanjskem naselju, niso vedeli, kaj podpisujejo. "Govorili smo o nočnem parkiranju, o parkiranju po celi Ljubljani, o tem, da parkirišč ne damo," je povzel. Četudi bi bil referendum izpeljan, pa bi ostal trenutno veljavni odlok, "ki dovoljuje parkomate, urejanje, parkiranje po celotni Ljubljani že zdaj". Z novim odlokom so želeli urediti parkiranje v soseskah, urejanje tega vprašanja v Štepanjskem naselju pa se je začelo na željo krajanov, je povzel.

Svetnik Vesne - zelene stranke Denis Striković medtem v zbranih podpisih vidi priložnost, da se začnejo pravi pogovori med vsemi vpletenimi.

Ko se je izkazalo, da je Civilna iniciativa za Ljubljano danes ob 12.50 na občini vložila zbrane podpise za referendum, je Janković za danes zvečer napovedal še eno izredno sejo, na kateri bo mestna uprava dala v obravnavo predlog za razpis referenduma. Izredna seja o umiku odloka se medtem nadaljuje.

Ljubljana Zoran Janković parkiranje referendum mestni svet

KOMENTARJI17

zims
01. 06. 2026 21.50
Ne morem razumeti ZJ ,do volitev za župana imaš (predvolilni boj) manj kot 4 mesece. zakaj nam to delaš izgubu boš.volitve za župana.startaš z minus 14.050 volilcev.Predlagam prenehaj lagati, zavajati,spodbujati nasilje nakradu si dovolj od Grić d.o.o do MOL-a mesto ti je na Dobu
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1935308
01. 06. 2026 21.47
Levica in Tina Bergant, prvi še enega zakona ne znajo pripraviti, Bergantova pa izvisi še tam , kjer nebi smela. Pa še kar nagaja. Feratović je pa iz drugega planeta.
Odgovori
+1
2 1
DasaizDalasa
01. 06. 2026 21.42
Kasiranje vsepovprek ni dobro, nepregledno število vozil, ki so pogosto narobe parkirana pa tudi ne. Nekaj bo treba rešiti. Na obstoječih zemljiščih okoli blokov bi lahko zgradili garaže v dveh ali treh etažah. Zainteresirani bi pa morali odpreti denarnice seveda. Lepo bi bilo, da bi se zidalo poceni, če Zoki to zna glede na provizije pod mizo. Pa redarje ali policaje na teren ker so avti po zelenicah, poteh, v križiščih in vsepovsod narobe. Veliko je nevoznih, službenih ipd.
Odgovori
-1
0 1
HardKore
01. 06. 2026 21.40
🤣😂🤣 lablančani, če boste spet to volili, vam ni pomoči .. res... boljše da volite mojega mačka, lepo sem ga zdresiral, posluša bolj k marsikater pes 😂
Odgovori
+4
6 2
Don Muri
01. 06. 2026 21.38
Zoki mi smo s tabo.
Odgovori
-7
1 8
kick.your-ass
01. 06. 2026 21.36
Enako zacnemo seotwmbra v Celju... Predlagam da se zdruzimo po celi Sloveniji. Oredlaec so šli s parkirninam, ljudem vlečenje modre cone dobesedno pred vhodom v blok. V celju se modra cona vsako leto razširi. Elektricna kolesca pa postavljajo na parkirna mesta v mestnih četrtih
Odgovori
+5
5 0
bohinj je zakon
01. 06. 2026 21.30
Zoki......konec je. Predolgo smo te gledali.
Odgovori
+11
12 1
NežaB
01. 06. 2026 21.48
joj, upam, da nas bo dovolj enakomislecih, prislo to povedat na volitvah
Odgovori
+1
1 0
odpisani zasedli vlado
01. 06. 2026 21.27
Ko bodo balkanski copatarji zopet izvolili copatarja jankovića za župana jim bo ta morebiti znižal cene parkirnin za kašen cent hahahaha.
Odgovori
+8
10 2
Infiltrator
01. 06. 2026 21.23
Srbi vodijo Ljubljano in Slovenijo .....
Odgovori
+11
11 0
a res1
01. 06. 2026 21.10
Saj ne veste kaj pišete. Povabite ga pred kamere pa naj direktno pove.
Odgovori
+10
10 0
DirtySanchez
01. 06. 2026 21.09
Janković se pač enostavno neprestano norčujeviz ljubljančanov. Zakaj to dela? Ker lahko. Preprosto se mu nič ne zgodi, in ponovno bo v jeseni izvoljen za župana. Enostavno tega ne gre razumeti, bolj kot janković tepta in zaničuje ljubljančane, rajši ga imajo.👏
Odgovori
+24
24 0
janez653
01. 06. 2026 21.03
Naj se zagovornikom referenduma zdaj izdtavi racun za referendum
Odgovori
-13
2 15
kryptix
01. 06. 2026 21.12
Pa sej se ne gre za njih....gre se za vse vas.
Odgovori
+5
6 1
Buča hokaido
01. 06. 2026 21.18
Gre se, da se nekam pride.
Odgovori
-1
1 2
Uporabnik1935308
01. 06. 2026 21.49
Logar vas pozdravlja, nategnil je celo Slovenijo, štepanjce pa tudi.
Odgovori
+0
1 1
Darko32
01. 06. 2026 21.00
Tukaj vidimo BALKANSKO ideologijo, katera je spravila v propad cel BALKAN. On je se delal šerifa in sedaj podtika drugim, da so oni krivi. To kolikor vidimo je stara fora boljševistične ideologije in nič drugega.
Odgovori
+10
11 1
