Umiritev burnega vremenskega dogajanja, čas je za sanacijo škode

Nekateri vodostaji, ki so zaradi neurij ponekod povsem polni, so tudi ponoči ponekod prestopali bregove, hudourniške poplave pa so še vedno možne tudi danes dopoldan. To je najverjetneje pri hudourniških vodotokih in manjših rekah v severni, severovzhodni in tudi osrednji Sloveniji.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje.

V četrtek bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od sedem do 12, v mraziščih Notranjske in nekaterih alpskih dolinah okoli pet, ob morju 14, najvišje dnevne pa od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V petek bo sončno in še nekoliko topleje. V soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte.

Od ponedeljka zvečer zabeležili 1979 dogodkov zaradi neurij

Šest superceličnih neviht, ki so se v torek pomikale čez Slovenijo, je sicer povzročilo veliko gmotno škodo. Najhuje je bilo na Goriškem in Celjskem, kjer sta pustošila debela toča in močan veter.