Umirjanje napetosti: ribniški Romi se bodo srečali z županom

Prebivalci naselij Goriča vas in Otavica pri Ribnici so sicer napovedovali, da bodo pred občino pripeljali vse, kar imajo, tudi živino in tam taborili, dokler jim občina ne bo ugodila. Njihova glavna zahteva je voda. Kot pravijo, so jim jo v preteklosti dostavljali gasilci, od letošnjega marca pa si jo morajo priskrbeti sami.

Prvi protesti romskih družin pred ribniško občino so se začeli že pred več kot petnajstimi leti, njihove zahteve pa so bile vselej enake, in sicer da naj lokalna oblast reši njihove bivanjske stiske.

Odgovor župana je bil, da ima vsakdo pravico do protesta, vendar pa da so eni izmed tamkajšnjih družin že ponudili konkretno rešitev, vodni zbiralnik, pa je to zavrnila. "Tudi ostali občani občine Ribnica. Marsikdo ni priklopljen na javni vodovod, pa hodi v službo, plačuje vse davke in z njim nimamo nikakršnih težav," je povedal Samo Pogorelc.

Eni izmed družin so, kot pravi župan, dodelili občinsko stanovanje. "Do leta 2014 so bili v občinskem stanovanju, ki so ga pustili v popolnem razsulu. Tudi kurilo se je notri. Pobrali so vse kopalniške in kuhinjske armature, ko so morali zapustiti objekt," je pojasnil.

Da so napetosti te dni, tudi po varnostnih incidentih na Kočevskem, prevelike za protest, so ocenili v Zvezi Romov Slovenije. Po njihovem posredovanju in obisku naselij v ribniški občini je torej zdaj padla odločitev, da zborovanja pred občino jutri ne bo. Kot še pravi Horvat Muc, želijo priti do dogovora. "Najbolj pomembno je, da se znova vzpostavi dialog med Romi in lokalno oblastjo," je poudaril.

Z županom, ki nam je to po telefonu danes tudi potrdil, so se že dogovorili za srečanje, za skupno mizo bodo sedli čez deset dni.