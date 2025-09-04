Umor Božića: sodni izvedenec pričal o prikriti komunikaciji

Umor Božića naj bi načrtoval domnevni vodja slovenske celice Kavaškega klana Klemen Kadivec, pri njem pa naj bi sodelovali še njegov brat Blaž, Drejc Kovač, Vladan Kljajević ter člani matične združbe klana. Med obtoženimi je tudi solastnik podjetja Navis Mobil oziroma Renty Semir Hajdarpašić, ki mu obtožnica očita, da je hudodelski združbi pri tem pomagal. Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019. Tešanović se je rešil, Božićevo truplo pa je policija dva tedna kasneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem.

Štular je izdelal izvedensko mnenje o uporabi komunikacije Sky, ki naj bi jo za načrtovanje umora uporabljala domnevna kriminalna združba. Zaseženi podatki iz komunikacije Sky so po mnenju tožilstva obremenilni za obtožene, nanje se sklicuje tudi obtožnica v tej zadevi. Gre za podatke o prometu telefonskih komunikacij na kriptiranih mobilnih telefonih, ki jih je Francija z odredbami sodišča pridobila s strežnikov, nameščenih v Franciji. Kasneje so jih dešifrirali in jih posredovali slovenskim organom. Zasežene podatke želi obramba izločiti iz sodnega spisa v tej zadevi, saj meni, da gre pri tem za nezakonit poseg v komunikacijsko zasebnost obtoženih.

Obrambo je danes zanimalo predvsem, ali je Štular zaznal, da bi bili podatki iz komunikacije Sky od trenutka, ko so jih prestregli v Franciji, do trenutka, ko so bili posredovani v tukajšnji sodni spis, lahko kakorkoli spremenjeni. Na Štularja pa so naslovili tudi vprašanje, ali lahko zagotovi, da je dešifriranje podatkov potekalo pravilno.