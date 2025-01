Umor Danijela Božića: sodišče zaslišalo njegovo sestro

Na nadaljevanju sojenja šesterici, obtoženi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića, se je za nedolžnega izrekel tudi Vladan Kljajević. Sestra umorjenega Božića pa je več ur pripovedovala, kako je družina iskala informacije o izginotju brata, ki so ga novembra 2019 ugrabili v Ankaranu in umorili na Gorenjskem.

Sladjana Božić je pripovedovala, da so veliko informacij o bratu že kmalu po njegovem izginotju dobili od Žarka Tešanovića in Igorja Mančića, ki je bil sicer kasneje, januarja 2023, umorjen sredi Ljubljane. Tešanović in Božić sta bila dobra prijatelja, bili so tudi sosedje v Ljubljani. Imen nekaterih sogovornikov, pri katerih je iskala informacije o izginotju brata, pa ni želela izpostavljati, saj se, kot je dejala, lahko počutijo ogrožene. Od Tešanovića je izvedela tudi podrobnosti, kaj se je dogajalo 15. novembra, ko so v Ankaranu ugrabili njenega brata. Na omenjeni dan bi moral Danijel odpeljati svojo partnerko v Zagreb, a je v zadnjem hipu spremenil svoje načrte. Namesto v Zagreb se je skupaj z domnevnim vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemnom Kadivcem in Tešanovićem odpeljal na sestanek čez mejo, v Italijo. Že med vožnjo je Božić posumil, da jih nekdo zasleduje. Kadivec je zato predlagal, naj se ustavijo v Ankaranu in preverijo, kdo so zasledovalci. "Žarko je ostal pri avtu in od takrat Danijela ni bilo več nazaj," je pripovedovala priča. Kasneje sta se Kadivec in nek Črnogorec lotila tudi Tešanovića, ki je ostal pri avtu. Udarili so ga po glavi in mu zvezali roke, a je začel vpiti, kar je slišal eden od mimoidočih in poklical policijo. Tešanović ji je povedal tudi, da mu je Kadivec zagrozil, da ve, kjer živi in kje živijo njegovi otroci.

"Žare je vedno govoril, da se ne boji, ampak videti je bilo, da se ne počuti varnega. Ko smo bili pri njem doma, so bila vsa okna prekrita z odejami, bil je oborožen, vse je bilo pod kamerami," je pripovedovala. Ko ga je vprašala, zakaj ne bi bil v policijskem varstvu, ji je odgovoril, da ga ne potrebuje, je pa za nekaj časa umaknil svoje otroke. Priča je izpovedala tudi, kaj se je dogajalo pri hiši Božićevih v Ljubljani dan po izginotju brata. Mama ji je povedala, da so zgodaj zjutraj k hiši prišli Tešanović, pokojni Mančić in nek Hrvat, ki so iz drvarnice odnesli neke torbe. Mama ni vedela, kaj je bilo v njih, so pa bile zelo težke, ko je brcnila vanje. Tešanović pa ji je povedal, da so jih odnesli, da ne bi prišlo do preiskave.