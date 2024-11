Umor na Brniku: 32-letnik naj bi partnerko večkrat zabodel in pobegnil v tujino

Več kot desetkrat naj bi 33-letnico njen leto dni mlajši, domnevno bivši partner zabodel. V četrtek okoli sedme ure zvečer, potem ko je pristala na brniškem letališču, jo je počakal na parkirišču in ji zadal usodne poškodbe. Približno 12 ur pozneje, v jutranjih urah, je bila o tem obveščena tudi Policija. Žrtev naj bi našli ob njenem avtomobilu, storilec pa je medtem pobegnil. Po nekaterih informacijah v tujino, a ne z letalom, odšel naj bi z avtomobilom. Ali je policija o storilcu na begu obvestila sosednje države oziroma razpisala tiralico, pa ne razkrivajo.

"Pravnega okvirja, da bi se to zelo hitro zgodilo, ni. Torej v roku enega dneva se lahko razpiše tiralica, odredi jo sodišče, Policija pa potem zanjo poskrbi. Policija potem komunicira z drugimi policijami, Europolom," o nadaljnjem postopku pravi Miha Šepec, profesor na Katedri za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Mariboru. Žrtev naj bi bila državljanka Irana, tako ona kot storilec pa naj bi živela v avstrijskem Celovcu. Partnerja naj bi gnalo ljubosumje.

Bodo femicid opredelili v posebnem členu?

To letos sicer ni prvi primer femicida. Spomnimo, aprila je mož svojo ženo zvabil na kraj, kjer jo je z nožem nato umorila njegova ljubica. Julija je 46-letnik z ostrim predmetom ubil 44-letno partnerko na ljubljanskem Viču, pred dobrim mesecem dni pa je v Slovenj Gradcu tridesetletnik najprej ustrelil 40-letno partnerko, nato pa še sebe. Da pripravljajo spremembe kazenske zakonodaje, med katerimi bi naslovili tudi femicid, danes pojasnjuje pravosodna ministrica.

"Da se bo v enem odstavku posebej uredilo še to, kadar je umor posledica tega, da nekdo izrabi intimni partnerski odnos. Da bi na takšen način bilo lažje dokazovanje tudi na sodišču," napoveduje ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Na mizi pa je tudi, dodaja ministrica, da bi femicid v posebnem členu opredelili kot kaznivo dejanje, kot je to denimo letos storila tudi sosednja Hrvaška. In čeprav stroka prikimava, tudi Šepec, da so ženske v primerjavi z moškimi storilci bolj ranljive žrtve in si zaslužijo posebno zaščito, pa ob takšnih predlogih opozarja: "Problem nastane, kaj pa če nekdo ubije otroka. Potem imamo kazenski zakonik, ki bolj ščiti žensko v primerjavi z otrokom. Potem bi rekli, ne ne, to ne more biti, dajmo še kaznivo dejanje otroka za hujše. Potem bo nekdo prišel, kaj pa invalida. Potem rabimo še za eno kaznivo dejanje. Torej ne moremo na tak način pisati zakon," svari Šepec.

A ključno je, da bi takšne primere preprečili in da do femicidov sploh ne bi prihajalo, se strinjata oba, zato je ključna preventiva. "Če mi spremenimo kazenski zakonik in govorimo o mrtvi ženski, je to tisto zadnje dejanje," pravi Katičeva.

"Mi mehanizme imamo, problem pa je, da se pravna država z njimi začne ukvarjati, ko se primeri zgodijo. Zagotovo se da marsikaj narediti na področju nasilja v družini, potem zaščitnih ukrepov za ženske, tam je verjetno največ manevrskega prostora," še meni Šepec. "Kot družba se moramo spremeniti, da ne bo toleriranja do nasilja," še dodaja Katičeva.

Prav ta mesec sicer obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. Začnejo se 25. novembra, akcije ozaveščanja pa trajajo 16 dni.