Umor v Kidričevem: za štiri otroke, ki so ostali brez mame, steklo zbiranje pomoči

Po krutem umoru 33-letne ženske iz okolice Ptuja so štirje otroci ostali brez mame. Njihov oče je, skupaj s svojo sodelavko, v priporu. Očitajo jima umor v sostorilstvu, ki je bil načrtovan in izveden na zahrbten način. Štirje otroci, ki so neuradno zdaj pri maminih sorodnikih, so doživeli to, česar ne bi smel doživeti nihče, kaj šele otrok. Tragedija je ljudi pretresla, mnogi jim želijo pomagati, zato so na ptujskem Rdečem križu zanje odprli poseben dobrodelni račun, ki je naveden spodaj v članku.