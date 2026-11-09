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Umrl akademik Matjaž Kmecl

Ljubljana, 09. 11. 2026 13.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Matjaž Kmecl

Umrl je akademik, slovenist, literarni zgodovinar, pisatelj in nekdanji politik Matjaž Kmecl, so sporočili iz Mestne občine Velenje, kjer je imel naziv častnega občana. Z znanstvenim in literarnim delom je pomembno prispeval k raziskovanju in poznavanju slovenske književnosti. Večino poklicne poti je deloval na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Matjaž Kmecl se je rodil 23. februarja 1934 na Dobovcu pri Trbovljah. Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz slovenskega jezika in književnosti ter nato še doktoriral s področja sodobne slovenske novele.

Poklicno pot je večinoma posvetil ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je deloval kot asistent na katedri za zgodovino slovenske književnosti, pozneje pa kot docent, izredni in nato redni profesor slovenske literarne zgodovine. Konec 70. let je bil tudi njen dekan.

Kmecl je veljal za enega vidnejših slovenskih literarnih zgodovinarjev in teoretikov. Ukvarjal se je predvsem s slovensko književnostjo, med njegovimi najbolj prepoznavnimi deli pa je pregled slovenske književnosti Tisoč let slovenske literature. Pisal je tudi eseje in leposlovje ter se uveljavil kot dramatik. Sodeloval je pri številnih kulturnih, strokovnih in uredniških projektih ter bil med drugim urednik revije Jezik in slovstvo.

Bil je tudi izredni in nato od leta 2003 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) ter v obdobju od 2002 do 2007 tajnik njenega razreda za filološke in literarne vede. Leta 1982 je postal predsednik Republiškega komiteja za kulturo, na prvih neposrednih volitvah je bil izvoljen v predsedstvo države, nato je nekaj časa vodil Svet za kulturo RS.

Kot še piše v njegovi biografiji, je bil tudi med ustanovitelji Poletnega seminarja slovenskega jezika, literature in kulture. Poleg tega je dvakrat vodil prenavljanje učnih načrtov za pouk slovenščine ter z referati in predavanji sodeloval na slovenskih in jugoslovanskih slavističnih kongresih ter različnih evropskih univerzah.

Za svoje delo je prejel več priznanj, med njimi odlikovanje zlati častni znak svobode RS, Pretnarjevo nagrado in naziv ambasador slovenske literature. Ukvarjal se je tudi z žlahtnjenjem vrtnic ter med drugim ustvaril slovenski sorti vrtnic Prešeren in Trubar.

Pogreb bo v prihodnjih dneh v Ljubljani v ožjem družinskem krogu, so še sporočili iz Mestne občine Velenje.

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