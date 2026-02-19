Umrl je Boris Frlec, nekdanji veleposlanik in zunanji minister

Boris Frlec je zunanje ministrstvo vodil od 25. septembra 1997, ko je nasledil Zorana Thalerja. Na čelu Mladike je ostal do 3. februarja 2000, ko je odstopil iz osebnih razlogov, pri čemer je izpostavil notranjepolitična nasprotja. Ministrstvo je vodil v obdobju intenzivnega približevanja Slovenije EU in zvezi Nato, takrat pa je Slovenija tudi prvič postala nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. V središču slovenske zunanje politike so bili tudi reševanje vprašanja slovensko-hrvaške meje, sporazum s Svetim sedežem ter kulturni sporazum z Avstrijo.

Diplomat je bil že v času nekdanje Jugoslavije in je bil leta 1989 imenovan za veleposlanika v Nemčiji. Po osamosvojitvi Slovenije je bil od leta 1992 tudi prvi slovenski veleposlanik v tej državi.

Po odstopu s položaja ministra je bil prvi slovenski veleposlanik na Nizozemskem. Ko je Slovenija leta 2005 predsedovala Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, pa je bil vodja projektne skupine za predsedovanje. Septembra leta 2006 se je upokojil, a ostal dejaven, med drugim je bil član strateškega sveta za zunanjo politiko.