Umrl dolgoletni in vplivni pomurski podjetnik

V 73. letu starosti je po kratkem boju s hudo boleznijo umrl Stanko Polanič , dolgoletni lastnik in direktor skupine Panvita in skupine Pomgrad, so sporočili iz skupine Panvita.

"Zapomnili si ga bomo kot navdihujočega voditelja, ki je nenehno spodbujal izobraževanje in razvoj. Njegova podjetja so vedno zaposlovala mlade, spodbujala njihov strokovni razvoj, uvajala nove tehnologije in zato danes sodijo v sam vrh slovenskega gospodarstva," so zapisali v sporočilu medijem.

Vrednost in pomen njegovega življenjskega dela sta izjemna in prepoznana tako v gospodarstvu kot v celotnem okolju. Pustil je večen pečat predanega gospodarstvenika in prejel več strokovnih nagrad. Pomembno je vplival na razvoj pomurske regije in s svojim delom, znanjem in strokovnostjo ogromno doprinesel k razvoju slovenske gradbene in živilske panoge.

Stanko Polanič je svojo poklicno pot začel v podjetju Slovenija ceste Ljubljana, se v letu 1976 zaposlil v podjetju SGP Konstruktor – tozd Pomurje in postal vodja priprave dela in tehnološkega razvoja. V letu 1979 je prevzel vodenje izgradnje kirurškega bloka bolnišnice v Murski Soboti, tam ostal do leta 1982, ko je prevzel mesto direktorja v podjetju SGP Konstruktor tozd Gradbeništvo Pomurje. V letu 1987 se je priključil novo ustanovljeni inženiring ekipi v sklopu Jeklotehne Maribor in prevzel vodenje projektov na Madžarskem. Vse do leta 1991, ko je s partnerji od Jeklotehne odkupil njihovo madžarsko podjetje in z lastnim podjetjem nadaljeval izvedbo projektov na Madžarskem, Češkem, Slovaškem in Nemčiji. V letu 1997 so v konzorciju podjetij ter preko prvega javno objavljenega prevzema odkupili skupino gradbenih podjetij Pomgrad, kjer je prevzel mesto glavnega direktorja. V svojem mandatu je prevzel podjetje VGP in Cestno podjetje Murska Sobota ter ju uspešno vključil v sistem skupine Pomgrad.

Pozneje je Polanič s poslovnimi partnerji kupil tudi Kmetijsko gospodarstvo Rakičan in ga preoblikoval v današnjo skupino Panvita, ki jo sestavlja devet povezanih družb, skupaj s skupino Pomgrad pa zaposlujeta več kot 1500 sodelavcev, ki so s svojim delom močno vpeti v lokalno okolje.