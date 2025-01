Umrl naš nekdanji sodelavec, dolgoletni novinar Žiga Kariž

Veliko prezgodaj se je končala življenjska pot našega nekdanjega sodelavca, dolgoletnega novinarja Žiga Kariža. Bil je odličen poznavalec gospodarstva in tudi gonilna sila, ko smo v naši medijski hiši pred 16 leti postavljali portal Cekin.si. Kariž je bil njegov prvi urednik.

Zadnja leta je delal kot novinar in urednik Svet24. "Novinarstvu je bil zapisan vrsto let. Bil je izjemno razgledan, med sodelavci je veljal za zanesljivega, mnogokrat smo v njem videli tudi očetovsko figuro. Vselej je bil pripravljen pomagati, prisluhniti, ponuditi roko, ko je bilo treba poiskati rešitev," so zapisali njegovi užaloščeni kolegi.

Družini, sodelavcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje.