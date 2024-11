Umrl je priznani ginekolog Stanko Pušenjak. "Za njim ostaja praznina, ki je ne bo moč zapolniti. Poleg domačih ga bomo pogrešali njegovi prijatelji, sodelavci in predvsem njegove pacientke," so zapisali na portalu Med.Over.Net. Tam je odgovarjal na vprašanja in delil zdravstvene nasvete. Po poročanju Žurnala je smrt posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.