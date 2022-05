Umrl je Aleksander Doplihar, ustanovitelj ambulante Pro bono

Aleksander Doplihar je ambulanto leta 2002 ustanovil v Savskem naselju v sodelovanju z ljubljansko občino, Slovensko filantropijo in Karitasom. V ambulanti zdravniki in zdravnice, medicinske sestre, psihoterapevti, fizioterapevtka, farmacevti in pravniki delajo kot prostovoljci ter nudijo zdravstvene in druge storitve uporabnicam in uporabnikom ambulante. V letu 2018 so skupaj opravili več kot 2000 prostovoljskih ur, navajajo na spletni strani.