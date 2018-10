Umrl je Alojz Rebula

V 95. letu starosti je pozno sinoči v bolnišnici Topolšica umrl pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec Alojz Rebula. Njegovo zdravstveno stanje se je poslabšalo pred desetimi dnevi, ko je bil zaradi težav z dihanjem sprejet v bolnišnico.

Njegova bibliografija je obširna in obsega različne kroge pripovednega ustvarjanja: pesmi, črtice, novele, dnevnike, radijske igre, eseje, romane, dramska besedila in potopise. Med njegova najznačilnejša dela sodijo romani Senčni ples, V Sibilinem vetru in Divji golob.

Rebula se je rodil v Šempolaju pri Trstu 21. julija 1924. Po italijanski klasični gimnaziji v Gorici in Vidmu je leta 1949 diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani. Leta 1960 je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi Božanski komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu.

Za roman Nokturno za Primorsko je leta 2005 prejel kresnika. Je tudi prejemnik drugih pomembnih slovenskih in italijanskih nagrad.