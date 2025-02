Umrl je Andrej Mrevlje, novinar in dolgoletni dopisnik

Mrevlje je bil dolga leta dopisnik časnika Dnevnik, za katerega je poročal iz treh celin. Najdlje je bil dopisnik iz Rima, od koder je "pošiljal pronicljive tekste o italijanski in vatikanski politiki" , so zapisali v Dnevniku .

Sicer pa je nekaj časa poročal tudi s Kitajske, saj je v 80. letih študiral tudi staro kitajsko filozofijo in kitajščino, pa iz Pakistana, Severne Koreje, Mongolije in Balkana. Nazadnje je bil dopisnik iz New Yorka, kamor se je preselil s soprogo Elisabeth Rosenthal. V ZDA je ustanovil tudi spletno glasilo (angl. newsletter) Yonder v angleškem jeziku, v katerem je objavljal poglobljene zapise o svetu in globalnih izzivih.