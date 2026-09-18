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Slovenija

Umrl je Drago Ferš, nekdanji direktor Sove

Ljubljana, 18. 09. 2026 12.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Drago Ferš

Po naših informacijah je umrl Drago Ferš, nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. S svojim delom je pomembno zaznamoval slovenski obveščevalno-varnostni prostor v obdobju po osamosvojitvi.

Drago Ferš, ki je bil rojen leta 1943 v Mariboru, je nekdanji slovenski varnostni in obveščevalni funkcionar. 

Pred osamosvojitvijo Slovenije je deloval v takratni Službi državne varnosti (SDV), po osamosvojitvi pa je sodeloval pri preoblikovanju slovenskega obveščevalno-varnostnega sistema. 

Leta 1993 je prevzel vodenje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) in jo vodil do upokojitve konec leta 1999.

V svoji karieri je opravljal tudi druge vodstvene funkcije, med drugim je bil občinski funkcionar v Piranu in direktor koprskih zaporov. Po upokojitvi je ostal dejaven kot poznavalec področja nacionalne varnosti ter avtor prispevkov o razvoju slovenskih obveščevalnih služb in njihovi vlogi v procesu osamosvajanja Slovenije.

Afera Vič-Holmec

Oktobra 1999 je Ferš kot direktor SOVE pričal pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki je obravnavala ozadje afere Vič-Holmec.

Pričanje je potekalo za zaprtimi vrati. Ferš pa je odgovarjal na vprašanja o podatkih, ki jih je zbrala Sova o domnevah, da naj bi afero sprožile tuje obveščevalne službe. 

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