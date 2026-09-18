Umrl je Drago Ferš, nekdanji direktor Sove

Drago Ferš, ki je bil rojen leta 1943 v Mariboru, je nekdanji slovenski varnostni in obveščevalni funkcionar.

Pred osamosvojitvijo Slovenije je deloval v takratni Službi državne varnosti (SDV), po osamosvojitvi pa je sodeloval pri preoblikovanju slovenskega obveščevalno-varnostnega sistema.

Leta 1993 je prevzel vodenje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) in jo vodil do upokojitve konec leta 1999.

V svoji karieri je opravljal tudi druge vodstvene funkcije, med drugim je bil občinski funkcionar v Piranu in direktor koprskih zaporov. Po upokojitvi je ostal dejaven kot poznavalec področja nacionalne varnosti ter avtor prispevkov o razvoju slovenskih obveščevalnih služb in njihovi vlogi v procesu osamosvajanja Slovenije.