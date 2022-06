Umrl je evangeličanski duhovnik Geza Erniša

Po težki bolezni se je poslovil Geza Erniša, star 70 let. Bil je prvi evangeličanski škof na Slovenskem, to funkcijo pa je opravljal 18 let, dokler ga ni leta 2013 zamenjal Geza Filo. Zadnja leta je služboval kot duhovnik v Moravskih Toplicah.

Geza Erniša se je rodil leta 1952 v Tešanovcih. Bil je svetovljan in ugleden Prekmurec, čigar delo so prepoznavali tako v domačem kot tujem okolju, piše lokalni medij Vestnik.si. Leta 1995 je bil med soustanovitelji Sveta krščanskih cerkva v Evropi, leta 2008 pa je bil v Stuttgartu izvoljen v svet Svetovne luteranske zveze. Po umiku s funkcije škofa je dobil naziv častni škof slovenske evangeličanske cerkve, leta 2013 pa mu je predsednik države Borut Pahor podelil visoko državno odlikovanje Srebrni red za zasluge za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve. Vse do nenadne bolezni, ki ga je v zadnjem obdobju prikovala na bolniško posteljo, je bil duhovnik v Moravskih Toplicah.