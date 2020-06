Umrl je Franc Planinšek

V 59. letu starosti je umrl specialist plastične in rekonstruktivne kirurgije, dr. Franc Planinšek, poroča spletno Delo.

Rojen je bil v kmečki družini, kasneje se je odločil za študij medicine in se nato usmeril v mikrokirurgijo. Veljal je perfekcionista in deloholika. Bil je priznan estetski kirurg, delal pa je tudi rekonstrukcije rok in prstov po težkih poškodbah, prav tako je operiral večje površine telesa po opeklinah in nesrečah.