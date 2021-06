Umrl je Ivan Zidar

Zidar je leta 1968 diplomiral na ljubljanski fakulteti za strojništvo. Njegova pot se je začela hitro vzpenjati prek podjetij Slovenija ceste, Mehanični obrati, sredi sedemdesetih je vodil tudi Poslovno združenje gradbenih podjetij za izgradnjo avtocest in hidroelektrarn, v katero so bila združena podjetja Primorje Ajdovščina, Gradis in Slovenija ceste.

Le deset let po diplomi je že prejel najvišje priznanje Gospodarske zbornice Jugoslavije – gospodarstvenik leta, kar je bila le ena od več nagrad, ki so mu jih namenili v času njegove kariere. Direktor SCT, družbe, v katero se je združilo več podjetij, je postal leta 1980.

Za razliko od številnih podjetij je SCT – z nekaj prilagoditvami – preživel tudi sušno obdobje po osamosvojitvi države, potem pa je družba doživela nov razcvet, ko se je Slovenija lotila gradnje avtocestnega križa, levji delež posla pa je šel prav SCT.

Avtocestni križ je bil nedvomno gradbeni projekt desetletja v Sloveniji, Zidar pa je v gospodarstvu in družbi nasploh užival velik ugled. "Ivan Zidar je v svojem srcu velik športnik in še večji humanist. Skoraj ni kulturne ali zdravstvene ustanove, pri kateri ne bi pustil svojega pečata. V svojem skopem prostem času je aktiven športnik, predvsem smučar, igralec tenisa in plavalec. S svojo ljubeznijo do športa in z opravljanjem številnih visokih funkcij pa je tudi ogromno prispeval k razvoju in širitvi posameznih športnih panog, posebej nogometa in plavanja v Sloveniji in širše (edini slovenski predsednik Nogometnega združenja prvoligašev Jugoslavije, dolgoletni predsednik NK Olimpija, v novi Sloveniji pa je kot prvi prevzel vodenje nogometnega združenja prvoligašev Slovenije)," so o njem pred leti zapisali pri GZS, ko so mu namenili nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Da se za skrbno izdelano fasado SCT in drugih velikih gradbenih podjetij, ki so takrat pri nas obvladovala to branžo, plete marsikaj, je bila sicer "javna skrivnost", a padec gradbenih baronov, med katerimi je bil najpomembnejši prav Zidar, se je začel šele leta 2008, ko je bila proti Zidarju in vodstvenim delavcem drugih gradbenih podjetij sprožena preiskava. V tako imenovani aferi Čista lopata so jih sumili kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in kartelnega dogovarjanja. Dogajanje je sovpadalo z gospodarsko in finančno krizo, ki je močno zaznamovala prav gradbeni sektor, ki je klecnil pod ohlajanjem trga, bremenom posojil in nepripravljenostjo bank, da še naprej radodarno financirajo tudi slabo zavarovane projekte.

Končni padec Zidarja pa se je leta 2011 zgodil z začetkom stečaja SCT in sodnim pregonom. Leta 2013 je postala pravnomočna sodba, ki je Zidarja in še sedem soobtoženih obsodila za nepravilnosti v postopku javnega naročila za gradnjo novega centra za kontrolo zračnega prometa na brniškem letališču. Obsojeni so bili na zaporne kazni. A Zidar v zapor ni šel nikoli, pristojnim je predložil zdravniška potrdila o nezmožnosti prestajanja kazni, postopke, v katerih bi še moral sodelovati, pa so prav tako prestavljali zaradi njegovih zdravstvenih težav.

Zidar je upnikom dolgoval 16 milijonov evrov, denar naj bi pred njimi skrival tudi v davčnih oazah, njegov osebni stečaj naj bi bil zaključen v začetku leta 2023. V medijih se je nazadnje znašel marca, ko je kranjsko okrožno sodišče odločilo, da lahko država od njega terja 827.000 evrov, čemur je sam s tožbo proti državi nasprotoval. Gre za denar, ki bi ga moral plačati zaradi oškodovanja SCT, in sicer na podlagi leta 2016 pravnomočne sodbe. Zidar je želel na sodišču pojasnjevati, zakaj država po njegovem mnenju ni upravičena do tega denarja, a je sodišče predlog za njegovo zaslišanje zavrnilo in razsodilo v prid države.