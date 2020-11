Umrl je izumitelj Peter Florjančič

Peter Florjančičse je rodil 5. marca 1919 na Bledu, kasneje pa živel in ustvarjal v številnih krajih po Evropi in ZDA. Zadnja leta je bival v radovljiškem domu starostnikov. V mladih letih je bil aktiven športnik, glasbenik in filmski igralec, predvsem pa je bil inovator svetovnega slovesa.

"Izumitelj mora imeti mirno glavo, vedno mora opazovati vse, kar leze in gre. Ideje pa se porajajo različno. Ena se lahko porodi v sekundi, razvoj pa je narejen v nekaj dneh, so pa tudi ideje, ki potrebujejo več let, da se sploh razvijejo," je dejal za svojo spletno stran peter-florjancic.eu.

Med svojimi udejanjenimi izumi je kot "najboljši in najbolj kompliciran izum" izpostavil razpršilec za parfum. Drugi najboljši izum je bil po njegovih besedah okvirček za diapozitive, tretji pa naprava za brizganje plastike.