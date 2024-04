Umrl je Janez Čuček, dolgoletni voditelj TV Dnevnika

Janez Čuček se je rodil 28. januarja 1937 v Celju. Na ljubljanski Visoki šoli za politične vede je končal prvostopenjski študij novinarstva. Slabi dve desetletji je deloval pri časopisu Dnevnik, od leta 1978 do 1998 pa na Radioteleviziji Slovenija, kjer je vodil informativno oddajo TV Dnevnik. Je tudi avtor več dokumentarnih oddaj in knjig s področja novinarstva in zunanje politike, poročata MMC in Televizija Slovenija.

Gledalcem TV Dnevnika je še posebej v spominu, ko je oddaje končal s stavkom: "Ostanite še naprej z nami."