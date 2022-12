Janez Zemljarič se je rodil leta 1928 v Bukovcih pri Ptuju. Leta 1961 je diplomiral je na pravni fakulteti. Med letoma 1980 in 1984 je bil predsednik slovenske vlade, nato je bil pet let podpredsednik zvezne vlade, bil je tudi notranji minister in direktor Službe državne varnosti.

