Umrl je legendarni režiser Vinci Vogue Anžlovar

Režiser, scenarist, skladatelj, slikar, montažer in igralec Vinci Vogue Anžlovar je leta 1991 napisal scenarij za film Babica gre na jug, ki velja za prvi slovenski celovečerni film v samostojni Sloveniji. Režiral je šest celovečernih filmov in več kratkih, sodeloval pri serijah in oglasih, tudi igral in skladal glasbo. Umrl je v 62. letu starosti, je poročala TV Slovenija.

V zadnjih letih se je boril z zahrbtno boleznijo, ALS-om, neozdravljivo degenerativno boleznijo živčevja. Z boleznjo se je soočala tudi njegova partnerka Barbara Drmota , ki so ji potrdili raka materničnega vratu. Pred kratkim sta nam v čustvenem intervjuju zaupala, kako se z vsem skupaj spopadata, česa se bojita, česa si želita. Za diagnozo sta namreč izvedela sočasno. Ona je bolezen premagala, on žal ne.

Začelo se je, ko je šel nekega dne s psom do bližnjega slapu in se je zaradi močnih krčev v nogah komaj privlekel domov. "Zdravnik je posumil na išias, šel sem na fizioterapijo, tam pa so mi izmerili, da nimam oživčenih mišic," je opisal Vinci.

Bolezen je kmalu pokazala zobe in ga obsodila na hojo s palico, zato je lansko poletje temeljito izkoristil. Še zadnjič je hodil po peščenem morskem dnu, ne da bi se bal padca, še zadnjič vozil čoln. Potem sta mu najprej oslabeli leva roka in desna noga. Začelo je vplivati na govor in požiranje. Tudi na hojo. Dokler tudi tega ni zmogel več.

Z Barbaro sta se ves čas ljubeče podpirala, poiskala sta tudi psihološko in psihiatrično pomoč. Voljo jima je vlivalo delo, njun zadnji skupni projekt mladinski film Tartinijev ključ, ob strani jima je ves čas stala družina.