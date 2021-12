Umrl je Lovro Šturm

Novico o njegovi smrti so za 24ur.com potrdili v stranki NSi.

Med 7. junijem in 30. novembrom 2000 je bil Lovro Šurm v vlogi ministra za šolstvo in šport, med 3. decembrom 2004 in 21. novembrom 2008 pa je bil minister za pravosodje.

Med drugim je bil tudi profesor za upravno pravo na ljubljanski pravni fakulteti, leta 2013 pa mu je bil podeljen naziv zaslužni profesor ljubljanske univerze. Med letoma 1990 in 1998 je bil ustavni sodnik, v času svojega zadnjega mandata pa tudi predsednik US.