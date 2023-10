Umrl je nekdanji politik in okoljevarstvenik Leo Šešerko

V starosti 75 let je umrl nekdanji poslanec, podpredsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade in predavatelj na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Leo Šešerko. Poslanke in poslanci se bodo njegovemu spominu poklonili z minuto molka na prvi naslednji seji DZ, so zapisali na spletni strani DZ.

icon-expand Nekdanji poslanec Leo Šešerko. FOTO: Bobo Leo Šešerko, po izobrazbi doktor filozofskih znanosti, je bil v poslanskih klopeh kot predstavnik stranke Zeleni Slovenije. Poslanec je bil v mandatu DZ od leta 1992 do leta 1996, kot član pa je sodeloval tudi v več delovnih telesih DZ. Na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ki se je leta 1991 preimenovala v Fakulteto za družbene vede, je predaval predmet filozofija, ki se je prej imenoval filozofski temelji z zgodovino marksizma. Dosegel je naziv izredni profesor. V prvi demokratično izvoljeni slovenski vladi je bil kot predstavnik Zelenih Slovenije podpredsednik vlade in koordinator, zadolžen tudi za okoljska vprašanja.