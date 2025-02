Umrl je nekdanji poslanec in dolgoletni župan Vranskega Franc Sušnik

Franc Sušnik, rojen 4. septembra 1955, je bil od leta 2000 do 2008 poslanec v DZ. Pred tem je bil po poročanju medijev 20 let zaposlen v Cinkarni Celje.

Bil je tudi dolgoletni predsednik občinskega odbora SDS Vransko, kjer so informacijo o njegovi smrti na družbenem omrežju Facebook objavili v nedeljo. Zapisali so, da je bil človek dejanj, ki se je z zavzetostjo boril za boljše pogoje življenja svojih občanov.

V času njegovega županovanja so se po navedbah občinskega odbora SDS Vransko uresničili številni infrastrukturni projekti, od modernizacije cest do izboljšanja komunalnih storitev in spodbujanja gospodarskega razvoja.

"Tudi v državnem zboru je bil prepoznan kot nepopustljiv zagovornik lokalnih interesov in razvojnih pobud. Njegova predanost javnemu delu in močan občutek za skupnost sta mu prinesla spoštovanje tako med somišljeniki kot političnimi nasprotniki," so med drugim navedli v občinskem odboru SDS.

"Odšel je mož beseda in človek dejanj za skupno dobro. Iskreno sožalje vsem njegovim. Počivaj v miru in z Bogom, dragi Franc," je zapisal prvak SDS Janez Janša.

Občina Vransko je Sušniku za življenjsko delo v lokalni skupnosti leta 2023 podelila naziv častni občan. Z občine so sporočili, da bodo o odprtju žalne knjige, žalni seji in zadnjem slovesu javnost še obvestili.