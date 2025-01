Umrl je nevrokirurg Vinko Dolenc

Dolenc je tudi prejemnik srebrnega reda za zasluge Republike Slovenije in najvišje nagrade svetovnega nevrokirurškega združenja. O njegovi smrti je prvi poročal portal Info360 .

Dolenc se je rodil 29. junija 1940 v Sestržah pri Ptuju. Gimnazijo je opravil na Ptuju in nato študiral medicino v Ljubljani, kjer je diplomiral 1966. Leta 1974 je končal specializacijo iz nevrokirurgije na kliniki za nevrokirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Še istega leta je postal magister, doktorat znanosti pa je obranil 1977, so zapisali na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Zaposlil se je na nevrokirurški kliniki v UKC Ljubljana. Leta 1985 je bil imenovan za predstojnika ljubljanske nevrokirurške klinike, ki jo je vodil do 2011. Bil je tudi profesor kirurgije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. 23. aprila 1987 je bil izvoljen za izrednega in 27. maja 1993 za rednega člana SAZU.

Dolenc je že v začetku svoje specializacije iz nevrokirurgije uvedel mikrokirurške tehnike pri nevrokirurških operacijah v takratni skupni državi. Prvo mikrokirurško operacijo je opravil na poškodovanem perifernem živcu že 1969. Kasneje je uvedel še druge nevrokirurške tehnike. Spada med pionirje mikronevrokirurgije v Evropi.

Objavil je pet knjig o mikrokirurgiji in mikroanatomiji lobanjskega dna pri založbi Springer, Wien - New York. Ena je prevedena tudi v kitajščino. V nevrokirurški strokovni literaturi ima objavljenih čez dvesto znanstvenih člankov in čez sto objavljenih komentarjev skupaj s članki drugih avtorjev. Dolenc je bil po navedbah SAZU član šestih redakcijskih odborov nevrokirurških revij.

Pet od njegovih objavljenih strokovnih člankov se šteje kot pionirsko delo na področju mikronevrokirurgije, njegova knjiga Microsurgical Anatomy and Surgery of the Central Skull Base pa predstavlja temeljni učbenik za nevrokirurge s področja mikrokirurških posegov na lobanjskem dnu, še navaja SAZU.

Odločitev Evropskega sodišča: država mora plačati 390.000 evrov odškodnine

Odmevna pa je bila tudi njegova sodna bitka. Izraelsko sodišče je namreč leta 2006 odločilo, da mora Dolenc izraelskemu državljanu, ki ga je leta 1992 operiral v UKC Ljubljana, plačati približno 2,3 milijona evra odškodnine zaradi premoženjske in nepremoženjske škode, saj je bolnik po operaciji postal invalid.

Sodbo izraelskega sodišča za plačilo okoli 2,6 milijona evrov odškodnine in zamudnih obresti so priznala tudi slovenska sodišča ter prek izvršilnih postopkov zasegli različno pritožnikovo premoženje in ga izplačali izraelskemu državljanu.

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je februarja lani odločilo, da mora država Dolencu plačati 390.000 evrov odškodnine plus DDV in obresti. Ugotovilo je, da je Dolenc utrpel materialno škodo, ker so slovenska sodišča priznala sodbe izraelskega sodišča v postopkih, neskladnih z evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic.