Umrl je novinar Peter Šalamon

"Z bolečino v srcih smo prejeli žalostno vest, da nas je zapustil dolgoletni sopotnik, podpornik, zunanji sodelavec in član sveta zavoda Prešernovega gledališča, Peter Šalamon ," so zapisali na profilu Prešernovega gledališča Kranj in izrazili globoko sožalje družini, prijateljem in vsem, ki so pokojnega imeli radi.

Radijski voditelj in novinar je umrl po dolgotrajnem boju s težko boleznijo, star je bil 45 let.

"S svojo predanostjo in profesionalnostjo je pustil močan pečat v medijskem prostoru, predvsem na Radiu Kranj, sodeloval pa je tudi z mediji Žurnal24, Gorenjski glas in številnimi drugimi uredništvi," so zapisali na portalu Gorenjska info.