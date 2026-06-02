Umrl je novinar Peter Šalamon

Kranj, 02. 06. 2026 13.43 pred 1 uro 1 min branja 0

K.H.
Peter Šalamon

Po dolgotrajnem boju s težko boleznijo je umrl 45-letni radijski voditelj in novinar Peter Šalamon. Deloval je na Radiu Kranj, sodeloval pa je tudi s številnimi drugimi mediji. Bil je tudi zunanji sodelavec in član sveta zavoda Prešernovega gledališča, ki se je od 45-letnika poslovil z zapisom na svojem profilu na Facebooku.

"Z bolečino v srcih smo prejeli žalostno vest, da nas je zapustil dolgoletni sopotnik, podpornik, zunanji sodelavec in član sveta zavoda Prešernovega gledališča, Peter Šalamon," so zapisali na profilu Prešernovega gledališča Kranj in izrazili globoko sožalje družini, prijateljem in vsem, ki so pokojnega imeli radi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Radijski voditelj in novinar je umrl po dolgotrajnem boju s težko boleznijo, star je bil 45 let. 

"S svojo predanostjo in profesionalnostjo je pustil močan pečat v medijskem prostoru, predvsem na Radiu Kranj, sodeloval pa je tudi z mediji Žurnal24, Gorenjski glas in številnimi drugimi uredništvi," so zapisali na portalu Gorenjska info.

Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Si tudi vi želite bolj sočutne družbe?
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Sanjski moški
