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Umrl je podjetnik in nekdanji župan Kostela Ivan Črnkovič

Kostel, 31. 08. 2026 18.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Ivan Črnkovič

V 74. letu starosti je umrl dolgoletni podjetnik in nekdanji župan občine Kostel Ivan Črnkovič, sicer znan tudi kot eden od akterjev v zadevi Patria, so potrdili na Občini Kostel. "Z njegovim odhodom je občina Kostel izgubila pomembnega graditelja svoje sodobne zgodovine," so zapisali na svoji spletni strani.

Ivan Črnkovič je svoj pečat v lokalnem okolju zapustil predvsem kot podjetnik in župan. Bil je večinski lastnik, prokurist in dolgoletni direktor podjetja Rotis. Na lokalnih volitvah leta 2018 je bil v drugem krogu s 66 odstotki glasov izvoljen za župana Kostela, štiri leta pozneje pa se ni odločil za ponovno kandidaturo. Kot je takrat povedal za STA, se je tako odločil, ker želi dati priložnost še komu drugemu, da se preizkusi.

"Njegov odhod prinaša veliko vrzel vsem, ki so z njim sodelovali pri razvoju in oblikovanju lokalne skupnosti ob reki Kolpi ... Z njegovim odhodom je občina Kostel izgubila pomembnega graditelja svoje sodobne zgodovine. Njegovo delo, neupogljiva volja in ljubezen do kostelske zemlje ostajajo trajen spomenik njegovi zapuščini," so zapisali na Občini Kostel.

Širši javnosti je bil Črnkovič znan tudi kot eden od akterjev v zadevi Patria, v kateri je bil leta 2013 skupaj z Janezom Janšo in Tonetom Krkovičem spoznan za krivega kaznivega dejanja, povezanega z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih osemkolesnih oklepnikov ter obsojen na 22 mesecev zapora. Leta 2015 je ustavno sodišče obsodbo za vse obsojene razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje, istega leta pa je zadeva nato zastarala. Zaradi pregona in neupravičenega zapora, v katerega je moral, dokler sodba ni bila razveljavljena, mu je država izplačala 63.000 evrov odškodnine.

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