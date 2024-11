Umrl je podjetnik, predavatelj in vizionar Franci Pliberšek

Franci Pliberšek se je rodil leta 1966 in že v zgodnji mladosti odkril svojo podjetniško žilico. "Kot sin samohranilke sem služil denar za šolo z nabiranjem hmelja in borovnic. Takrat sem se navadil delati in če se navadiš delati, potem ti je v življenju lahko," je zapisal podjetnik, ki je večkrat dejal, da v življenju najraje prisega na ZKP – zdravo kmečko pamet.

Študiral je gradbeništvo in arhitekturo. "Med študijem sem zelo hitro sem spoznal, da nikoli ne bom klasični arhitekt, ki sedi za mizo in načrtuje. Bolj so me zanimali drugi posli, pri katerih bi lahko uporabil znanje arhitekture." Že med študijem je 1987 odprl popoldansko obrt in začel izdelovati ladijski pod ter parket. Leta 1990 je ustanovil podjetje in začeli so prodajati letve za okvirjanje slik, tri leta pozneje pa še lesnoobdelovalne stroje.

Leta 1998 so v njegovem podjetju začeli izdelovati okna, to pa je označil kot prelomno. "Takrat jih je v Sloveniji izdelovalo že okoli 160 proizvajalcev. A mi smo kupcem ponudili nekaj drugačnega ter novega. Naša prednost je bila vselej v skrbi za stranke. Stranke moraš izobraževati, jim svetovati, jim dati čas za razmislek pred nakupom. Seveda moraš imeti tudi kakovosten izdelek, ampak to je nekaj samoumevnega." Ta poslovna formula je delovni kolektiv v MIK Celje z dveh zaposlenih razširila na 170.

Čas je rad preživljal s prijatelji iz Rotary kluba Celje, kjer je bil tudi predsednik, igral je golf in potoval po svetu z družino.