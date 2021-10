Umrl je pravnik Ljubo Bavcon

Slovenska biografija na svoji spletni strani navaja, da se je Ljubo Bavcon raziskovalno ukvarjal s področji kazenskega materialnega prava, kriminalitetne politike in človekovih pravic. Leta 1988 je bil izvoljen za predsednika Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je deloval do začetka leta 1995, ko je z delom začel prvi varuh človekovih pravic.

Za zasluge na področju kazenskega prava, pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za prispevek k ugledu Slovenije v svetu kot države, v kateri imajo človekove pravice pomembno mesto, je leta 1993 prejel Zlati častni znak svobode RS. Univerza v Ljubljani pa mu je leta 1995 podelila naziv zaslužnega profesorja.

Bavcon je med ustanovnimi člani društva Forum 21, leta 2014 pa je postal častni meščan Ljubljane. Novico o njegovi smrti so za Delo potrdili na Inštitutu za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti.