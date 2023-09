Umrl je Robert Erjavec

Globoko pretreseni in žalostni vam sporočamo, da je umrl naš sodelavec in velik prijatelj Robi Erjavec. Star je bil 52 let. Poleg tega, da je več kot četrtletje vodil vreme v oddaji 24UR, se ga spomnimo tudi v vlogi voditelja oddaj '1, 2, 3, kdo dobi' in Sanjska ženska. Robi, pogrešali te bomo. Hvala ti za vse. Izjemen, srčen, duhovit. Veliko srce.