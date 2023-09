Umrl je Sašo Hribar. Star je bil 63 let. Novica o smrti legendarnega radijskega voditelja se je razširila po družbenih omrežjih, kjer so se od njega poslovili številni njegovi sodelavci in prijatelji iz medijskega sveta.

V 64. letu starosti je umrl legendarni radijski voditelj Sašo Hribar. Aleksander (Sašo) Hribar je bil nagrajeni slovenski satirik in radijski voditelj. Čeprav se je rodil v Celju, je do 14. leta s starši živel v Krškem. Javnosti je najbolj poznan po svojem delu na Radiu Slovenija. Kmalu po tem, ko je leta 1985 postal radijski povezovalec, je v nočnem programu pričel uporabljati izmišljenega sogovornika, bioenergetika. Zaradi dobrega odziva poslušalcev se je nato leta 1990 rodila radijska oddaja Radio Ga Ga. Oddaja je bila na prvem programu Radia Slovenija na sporedu vse do danes vsak petek. Sicer je na Televiziji Slovenija vodil tudi oddajo Hri-bar, bil pa je tudi član programskega sveta RTV Slovenija. Novica o njegovi smrti se je razširila po družbenih omrežjih, kjer so se od njega poslovili številni njegovi sodelavci in prijatelji iz medijskega sveta. Na Facebooku se je od nekdanjega sodelavca poslovila Jelena Aščič. "Kakšen šok, kakšna izguba. Sašo Hribar, počivaj v miru. Sožalje družini, prijateljem, sodelavcem. Pogrešali te bomo," je zapisala. Da se je Sašo poslovil, je z objavo na Twitterju nakazal tudi Tomaž Štih, ki je objavil letnici in njegovo fotografijo. "Izjemen, pronicljiv, edinstven. Odšel je prehitro, kot odhajajo vsi velikani. Ostajajo pa vsa njegova dela. Pogrešali ga bomo. Naj počiva v miru," je legendi radia v spomin zapisal poslanec Evropskega parlamenta Milan Brglez.