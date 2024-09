Umrl je zdravilec Zdenko Domančić

Zdenko Domančić se je leta 1950 rodil v Zadru, Jugoslavijo pa je nato zapustil pri svojih 20. letih. Kasneje se je vrnil na Hrvaško, kjer je živel in delal na otoku Ugljan v Jadranu. Od leta 1996 pa je nato živel in delal v Sloveniji, do leta 2008 v Kranjski Gori in kasneje na Bledu. Slovenijo je doživljal kot svojo drugo domovino.

"Domančić je bil tudi velik humanist, ki je poudarjal pomen skupnega boja za lepšo in pravičnejšo, predvsem pa boljosmišljeno prihodnost," so zapisali na njegovi spletni strani, na kateri so sporočili novico o zdravilčevi smrti.

Kot so povedali je pokojni živel za druge ter je najraje pomagal tistim bolnikom, nad katerimi je uradna medicina že dvignila roke. "Njegova zapuščina tako živi in bo živela naprej skozi pričevanja vseh ozdravljenih in tistih, ki jim je olajšal zdravstvene težave. Živel pa bo naprej tudi skozi tisoče terapevtov, ki jih je skozi desetletja, skupaj z ožjo ekipo, izučil in usposobil," so še dodali.