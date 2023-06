Nedolgo nazaj je ugasnila spletna platforma Partis.si, in to, kot kaže, za vedno. Njen lastnik in glavni programer je namreč umrl. S Partisom so uporabniki večinoma delili piratske kopije filmov, serij in računalniških programov. Slovenske vsebine bodo tako odslej manj piratizirane. V teoriji bi to pomenilo, da bodo avtorji zaslužili več. Zagovorniki prostega dostopa do podatkov pa pravijo, da se lahko zgodi, da bodo prav avtorji najbolj pogrešali Partis.