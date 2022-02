Umrl legendarni kantavtor in aktivist Marko Brecelj

Marko Brecelj je bil kljub hudi bolezni, s katero se je boril tri leta, do zadnjega trenutka poln načrtov in idej. Prav na kulturni praznik naj bi v Ljubljani v galeriji Vžigalica zaskvotal obstoječo galerijsko postavitev s predmeti in dokumenti iz mehkoterorističnih akcij ter z odlomki iz performativne prakse glasbenih nastopov.

Znan je bil po številnih humornih provokacijah, ki jih je znal zaviti tudi v črno. Lani mu je celo uspela potegavščina, s katero je večino javnosti prepričal, da je umrl, nato pa sporočil, da bo o tem spregovoril na posthumni novinarski konferenci.

Brecelj je svojo glasbeno pot začel kot violinist v kvartetu Trije črnci in v ljubljanskem triu Krik. Leta 1974 je v sodelovanju z enim od velikanov slovenske glasbe, aranžerjem Bojanom Adamičem, izdal ploščo Cocktail, ki je prejela nagrado "Sedem sekretarjev Skoj-a". Kasneje je ustanovil skupino Buldožer, kjer je deloval kot pisec in pevec. S ploščo "Pljuni istini u oči" je skupina zaslovela v nekdanji SFRJ, Brecelj pa je postal eden vidnejših predstavnikov jugoslovanskega rocka v 70. in 80. letih.

V nadaljevanju kariere je izdal več kantavtorskih albumov in sodeloval s številnimi glasbeniki in glasbenimi skupinami.

Po letu 1981 je dolga leta vodil Mladinski, kulturni, socialni in multimedijski center v Kopru, do njegove ukinitve leta 2015. Kot vodja stranke Akacije je kandidiral na več lokalnih volitvah in bil izvoljen v koprski mestni svet. Izvedel je vrsto "mehkoterorističnih" akcij. Leta 2020 je prejel slovensko glasbeno nagrado zlato piščal za življenjsko delo, leta 2019 pa Ježkovo nagrado RTV Slovenija.

"S svojim na videz pobalinskim nastopaštvom vnese v rutino performativnega dogodka motnjo, njegov potek se paralaktično odkloni od načrtovane smeri oziroma poti, rezultat je, po vsem sodeč, negotovost in rahlo nelagodje prisotnih. V tem je morda najmočnejši estetski, etični in politični dosežek Brecljeve performativne aktivnosti: s svojimi simbolnimi akcijami, ki so hkrati tudi povsem konkretne, opozori na določeno motnjo, diskonsenz, disruptnost v družbenem in političnem funkcioniranju, brez verbalnega angažmaja," je med drugim pisalo v utemeljitvi Ježkove nagrade.

V prijavi predloga, da Breclju leta 2019 podelijo Prešernovo nagrado za življenjsko delo, ki je ni prejel, je Peter Tomaž Dobrila med drugim zapisal: "Idejni vodja ter nosilni izvajalec želi s predstavitvijo mehkoterorističnih akcij zabavno nagovarjati vse generacije, naj v svojih okoljih rušijo dušečo prevlado korektnega vedenja in izražanja, s katerim Sistem varuje svojo prevlado in zakriva surovo jedro lastnega uničevalnega in nasilnega bistva."