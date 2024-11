Umrl nekdanji generalni direktor policije Stanislav Veniger

Stanislav Veniger je funkcijo generalnega direktorja policije prevzel leta 2012 in jo opravljal do novembra 2014.

"Svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Ohranili ga bomo v trajnem spominu," so v sporočilu za javnost zapisali na GPU.

Veniger se je rodil leta 1961. Po končani Kadetski šoli za miličnike je leta 1980 začel delati na Policijski upravi (PU) Celje. Ob delu je svojo izobraževalno pot nadaljeval na Višji šoli za notranje zadeve, ki jo je leta 1986 tudi uspešno končal.

Študij je nato nadaljeval še na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, kjer je diplomiral leta 1995. V tem času se je preizkusil na različnih delovnih mestih. Bil je policist, komandir policijske postaje, vodja celjskega operativno-komunikacijskega centra, med letoma 1995 in 1997 pa je bil tudi direktor celjske policijske uprave.

Svojo karierno pot je med letoma 1997 in 1998 nadaljeval kot direktor uprave policije MNZ, potem pa dve leti kot namestnik generalnega direktorja policije. V obdobju med letoma 2000 in 2004 je bil zaposlen kot direktor uprave uniformirane policije na GPU, od koder se je januarja 2005 preselil na PU Celje, ki jo je vodil do septembra 2008. Od leta 2008 je delal v Ženevskem centru za demokratični nadzor oboroženih sil, so sporočili z GPU.