Umrl nekdanji madžarski predsednik Laszlo Solyom

V 81. letu starosti je danes umrl Laszlo Solyom, madžarski predsednik med letoma 2005 in 2010, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Med letoma 1990 in 1998 je bil tudi prvi predsednik madžarskega ustavnega sodišča po padcu komunizma. V tistem času so smrtno kazen v državi razglasili za neustavno, svoboda izražanja pa se je okrepila.

Kot predsednik se je Laszlo Solyom zavzemal zlasti za vodilno vlogo ustavnega sodišča kot poroka pravne države in temelja demokracije. Solyom je študiral pravo na univerzi v Pecsu, leta 1969 pa je doktoriral na univerzi v Jeni v tedanji NDR oz. Vzhodni Nemčiji. Med drugim je delal kot ustavni in civilni pravnik na Madžarski akademiji znanosti ter na univerzi Eotvos Lorant in Katoliški univerzi Peter Pazmany v Budimpešti. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Politično aktiven je postal konec 80. let prejšnjega stoletja. Med drugim je bil svetovalec različnih okoljskih organizacij in eden izmed ustanovnih članov zdaj že ukinjene krščanske konservativne stranke Madžarski demokratični forum. Sodeloval je tudi pri pripravi sedanje madžarske ustave. Za svoje delo je bil večkrat odlikovan. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Odšel je predsednik republike, veliki profesor prava, naj se Bog usmili njegove duše," je ob novici o smrti Solyoma na družbenem omrežju Facebook zapisal madžarski premier Viktor Orban. Nekdanjemu predsedniku se je poklonila tudi madžarska predsednica Katalin Novak.